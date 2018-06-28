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    Главная / Торги / Поставка резинотехнических изделий

    Поставка резинотехнических изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 11:0028.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818098Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических изделийЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818098

    Уникальный номер закупки

    311

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка резинотехнических изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 13:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Приложение 1-Заявка

    Приложение 2-анкета

    ТФ договора

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-55-47

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    EA.Popova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резинотехнических изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 11:00 GMT +328.06.2018 11:0028.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818098Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических изделийЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 11:0028.06.2018 11:0028.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818098Дата и время вскрытия заявок Поставка резинотехнических изделийЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 15:0031.07.2018 15:0031.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818098Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических изделийЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 15:0031.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818098Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических изделийЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резинотехнических изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.19

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резиновое уплотнение Ø 5х1305"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Направляющая полоса PTFE 552 Freudenberg 40х2,5х1326,7"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Направляющая полоса PTFE 552 Freudenberg 40х2,5х904,6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Уплотнительное кольцо Rubeli, Guigoz+Co AQ-Seal S55242-4200-46"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Шлицевое кольцо Nutring-Simrit 280-300-15 SN Baufom Ni 300 Ø 300х280 b-15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Скребок Abstreifer-Simrit AUAS 280-300-12-16 (39774/11) Ø 300х280 b₁-12 b₂-16"

    Кол-во: 4

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    Москва
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