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Оплата по факту поставки в течение 60 дней(СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТЕНДЕРНЫМ УСЛОВИЯМ). Транспортные расходы должны быть включены в цену оборудования.

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Требования к документации

ПАО ИЖСТАЛЬ Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Клемма ЗНИ-2,5мм2" Кол-во: 100

"Позиция 2" "Наконечник 2ART509" Кол-во: 200

"Позиция 3" "Наконечник 2ART506" Кол-во: 300

"Позиция 4" "Ящик протяжной 221х101х200, сталь, IP54" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Пульт XAC-A12913Y" Кол-во: 3

"Позиция 6" "Блок зажимов БЗН28-4П16" Кол-во: 6

"Позиция 7" "Пускатель ПМУ2510К кат.380В" Кол-во: 3

"Позиция 8" "Пускатель ПМУ6511К кат.380В" Кол-во: 9

"Позиция 9" "Пускатель ПМУ1810К кат.380В" Кол-во: 9

"Позиция 10" "Выключатель ВА61F29-2D6.3. Можно аналог ВМ63" Кол-во: 3

"Позиция 11" "Реле времени ВЛ-70 1с-100с кат.380В" Кол-во: 9

"Позиция 12" "Реле РП21М-004 кат.380 В с розеткой типа 3" Кол-во: 9

"Позиция 13" "Розетка кабельная ШК4х60 380В керамика" Кол-во: 6

"Позиция 14" "Вилка кабельная ШК4х60 380В керамика" Кол-во: 6

"Позиция 15" "Вилка кабельная ШК4х25-В 380 " Кол-во: 20

"Позиция 16" "Пост кнопочный ПКУ 15-21-121-54У24" Кол-во: 20

"Позиция 17" "Блок питания БП60Б-Д3-24С" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Рубильник Р11-35320 250А" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Лампа СКЛ 8А-Б-24 белая" Кол-во: 20

"Позиция 20" "Лампа СКЛ 8А-Д-24 зелёная" Кол-во: 20

"Позиция 21" "Лампа СКЛ 8А-К-24 красная" Кол-во: 20

"Позиция 22" "Лампа СКЛ 8А-Б-220 белая" Кол-во: 10

"Позиция 23" "Контакт неподвижный КТ6023" Кол-во: 200

"Позиция 24" "Контакт подвижный КТ6023" Кол-во: 200

"Позиция 25" "Контакт неподвижный КТ6033" Кол-во: 200

"Позиция 26" "Контакт подвижный КТ6033" Кол-во: 200

"Позиция 27" "Блок питания ОВЕН БП14-Д4.2-24" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Блок питания ОВЕН БП14-Д4.4-24" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Реле РИС-Э3М У4" Кол-во: 4

"Позиция 30" "Клемма WAGO 281-601" Кол-во: 500

"Позиция 31" "Вставки троллейбусные угольные ФР8550 27,5х87х19" Кол-во: 200

"Позиция 32" "Выкл ВА61F29-3D62 (3 полюса, 63А, с тепловым и эл.магн. расцеп.) можно аналог" Кол-во: 5

"Позиция 33" "Выкл ВА61F29-3С25 (3 полюса, 25А, с тепловым и эл.магн. расцеп.) можно аналог" Кол-во: 5

"Позиция 34" "Выкл ВА61F29-2С (2 полюса, 6,3А, с тепловым и эл.магн. расцеп.) можно аналог" Кол-во: 5

"Позиция 35" "Выкл ВА61F29-3D1.6 (3 полюса, 1,6А. с тепловым и эл.магн. расцеп.) можно аналог" Кол-во: 8

"Позиция 36" "Выкл ВА61F29-2D1.6 (2 полюса, 1,6А, с тепловым и эл.магн. расцеп.) можно аналог" Кол-во: 6

"Позиция 37" "Выпрямительный блок Ecia typ U230" Кол-во: 12

"Позиция 38" "Соленоид EVS7-6-FG-D-3CV0-Q" Кол-во: 5

"Позиция 39" "Выкл. АЕ-2066-100-00У3А 63А" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Муфта кабельная ПСмм 4 150/240 1кВ (с БС)" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Транс. ТПОЛ-10 200/5 0,5/10Р У3" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Ключ-марка ПЕ 191" Кол-во: 25

"Позиция 43" "Наконечник 1.0 мм 2ART504" Кол-во: 100

"Позиция 44" "Наконечник 2,5 мм 2ART506" Кол-во: 200

"Позиция 45" "Наконечник болтовой 70-120- НП120 " Кол-во: 40

"Позиция 46" "Резьбовой крепёж РЗ-ЦП75РКн-75" Кол-во: 4

"Позиция 47" "Катушка DB-0502 11ВТ 24В Univer" Кол-во: 5

"Позиция 48" "Разъём ERA 5S 306 CLL, Lemo" Кол-во: 6

"Позиция 49" "Тахогенератор ТП-80-20-02" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Обогреватель Ballu BIN-T-1.0 1000Вт 220В" Кол-во: 10

"Позиция 51" "Кабель канал 10х15" Кол-во: 50

"Позиция 52" "Лампа 220В BA9S" Кол-во: 10

"Позиция 53" "Переключатель TDM ALCLR-22 230V" Кол-во: 3

"Позиция 54" "СКЛ-11-Ж-2-220" Кол-во: 10

"Позиция 55" "СКЛ-11-К-2-220 " Кол-во: 15

"Позиция 56" "СКЛ -11-Л-2-220 " Кол-во: 15

"Позиция 57" "Комплект трубок ТКТ/М" Кол-во: 3

"Позиция 58" "Хомут 3,6х150" Кол-во: 200

"Позиция 59" "Хомут 4,8х500" Кол-во: 100

"Позиция 60" "Трубка ТУТ 40/20" Кол-во: 10

"Позиция 61" "ЭПРА 1х36" Кол-во: 20

"Позиция 62" "Вилка с заземлением прямая 16А" Кол-во: 55

"Позиция 63" "Выкл ОП2" Кол-во: 5

"Позиция 64" "Выкл ОП1" Кол-во: 10

"Позиция 65" "Розетка ОП1 IP54" Кол-во: 10

"Позиция 66" "Розетки ОП2" Кол-во: 5

"Позиция 67" "Блок питания Schneider Electric ABL7RM24025" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ Болид" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Пульт контроля и управления пож. С2000М Болид" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Рубильник РЕ 19-43-31120-00УХЛ3 1600А" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Выключатель ВА47-29 1П 16А" Кол-во: 12

"Позиция 72" "Выключатель ВА47-29 3П63А" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Шина PIN 100А 3-х фазная (1М) YNS21-3-100" Кол-во: 5

"Позиция 74" "Выключатель ВА47-29 3П40А характеристика D" Кол-во: 30

"Позиция 75" "Выключатель ВА47-29 3П16А характеристика D" Кол-во: 40

"Позиция 76" "Выключатель ВА47-29 3П10А характеристика D" Кол-во: 40

"Позиция 77" "Выключатель ВА47-29 3П40А характеристика С" Кол-во: 45

"Позиция 78" "Переключатель ПК12-21Д822-54УХЛ3" Кол-во: 4

"Позиция 79" "Переключатель XD2-PA24CR" Кол-во: 6

"Позиция 80" "Дин-рейка 30см" Кол-во: 105

"Позиция 81" "Переключатель Kraus/Naimer CA10-A230-614- FT2 - 1-2-3 c фиксацией" Кол-во: 4

"Позиция 82" "Переключатель Kraus/Naimer CA10-A230-614- FT2 - 1-2-3 c фиксацией" Кол-во: 10

"Позиция 83" "Переключатель Kraus/Naimer CA10-A214-600-FH3-G411- 1-0-2 без фиксации" Кол-во: 10

"Позиция 84" "Переключатель Kraus/Naimer CA10-A214-608-FT2- 1-0-2 без фиксации" Кол-во: 10

"Позиция 85" "Переключатель Kraus/Naimer CA31-A230-614-FT2- 1-2-3 с фиксацией" Кол-во: 10

"Позиция 86" "Переключатель Kraus/Naimer CA31-A220-614-FT2- 1-2 с фиксацией" Кол-во: 10

"Позиция 87" "Разъём PHOENIX CONTACT №1677021" Кол-во: 20

"Позиция 88" "Разъём PHOENIX CONTACT №1677005" Кол-во: 20

"Позиция 89" "Корпус PHOENIX CONTACT № 1604969" Кол-во: 20

"Позиция 90" "Корпус PHOENIX CONTACT №1604901" Кол-во: 20

"Позиция 91" "Кабельная вилка фазоинвертор (4 полюса) 16А BALS16-6h/380-415V, IP44, тип 22053" Кол-во: 20

"Позиция 92" "Колодка для Реле OMRON PYF 14A-N" Кол-во: 40

"Позиция 93" "Реле OMRON MY4IN 220/240 VAC (S)" Кол-во: 30

"Позиция 94" "Наконечник ТМ-120" Кол-во: 50

"Позиция 95" "Наконечник ТМ-95" Кол-во: 50

"Позиция 96" "Наконечник ТМ-70" Кол-во: 50

"Позиция 97" "Наконечник ТМ-50" Кол-во: 50

"Позиция 98" "Наконечник ТМ-35" Кол-во: 50

"Позиция 99" "Наконечник ТМ-25" Кол-во: 50

"Позиция 100" "Розетка ССИ233" Кол-во: 30

"Позиция 101" "Вилка ССИ 033" Кол-во: 50

"Позиция 102" "Микровыключатель OMRON SS5GL13" Кол-во: 10

"Позиция 103" "Реле OMRON MY4IN 24 VDC (S)" Кол-во: 30

"Позиция 104" "Металлорукав РЗ ЦП 60" Кол-во: 30

"Позиция 105" "Металлорукав РЗ ЦП 32" Кол-во: 300

"Позиция 106" "Металлорукав РЗ ЦП 25 " Кол-во: 500

"Позиция 107" "Металлорукав РЗ ЦП 20" Кол-во: 500

"Позиция 108" "Металлорукав РЗ ЦП 15" Кол-во: 500

"Позиция 109" "Концевой выкл. BALLUFF BNS 519-D4 D12-100-10 DIN43697" Кол-во: 2

"Позиция 110" "Разъем BALLUF BTL5-BKS-S105-P01" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Разъем BALLUF BKS-S103 5метров" Кол-во: 5

"Позиция 112" "Разъем BALLUF BTL-P-10012P" Кол-во: 5

"Позиция 113" "Наконечник ТМ-150" Кол-во: 50

"Позиция 114" "Блок-контакт IEK LAY5-BDK11" Кол-во: 10

"Позиция 115" "Контакт неподвижный КПЕ-КПД7 112317 42367 03.00 Apex No 2D41383" Кол-во: 8

"Позиция 116" "Контакт неподвижный КПЕ-КПД4 126513 42369 03.00 Apex No 2D21666" Кол-во: 8

"Позиция 117" "Контактодержатель КПД6 261387 42357 10.00(42357 20.00) Apex No 2D31137" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Розетка ОП1" Кол-во: 20

"Позиция 119" "Блок-контакт IEK LAY5-BDK21" Кол-во: 10

"Позиция 120" "Кнопка IEK LAY5-BS542" Кол-во: 10

"Позиция 121" "Кнопка IEK LAY5-BL42" Кол-во: 10

"Позиция 122" "Кнопка IEK LAY5-BL21" Кол-во: 10

"Позиция 123" "Кнопка IEK LAY5-BW3461" Кол-во: 10

"Позиция 124" "Кнопка IEK LAY5-BW3361" Кол-во: 10

"Позиция 125" "Контактный мост КПЕ-КПД4 126510 42369 04.00 Apex No 2D21667" Кол-во: 8

"Позиция 126" "Контактный мост КПЕ-КПД6 126768 42357 04.00 Apex No 2D21654" Кол-во: 8

"Позиция 127" "Контактный мост КПЕ-КПД6 126768 42357 04.00 Apex No 2D21654" Кол-во: 16

"Позиция 128" "Контакт неподвижный КПЕ-КПД6 126771 42357 03.00 Apex No 2D21653" Кол-во: 16

"Позиция 129" "Клемма Klemsan ASK 2LD 24VDC (цвет любой)" Кол-во: 150