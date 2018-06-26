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    Главная / Торги / Электрооборудование 3

    Электрооборудование 3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2018 12:0026.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818100Дата и время окончания срока приема заявок ЭлектрооборудованиеИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818100

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электрооборудование 3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Анкета контрагента

    Договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-07-06

    Факс

    +7 3412 91-03-50

    Адрес электронной почты

    loginovoa@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логинов Олег Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электрооборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.08.201815.08.2018 08:0015.08.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818100Подведение итогов не позднее ЭлектрооборудованиеИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрооборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. Ижевск.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту поставки в течение 60 дней(СТРОГОЕ СООТВЕТСТВИЕ ТЕНДЕРНЫМ УСЛОВИЯМ). Транспортные расходы должны быть включены в цену оборудования.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    15.06.2018

    Анкета контрагента

    15.06.2018

    Договор

    15.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клемма ЗНИ-2,5мм2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Наконечник 2ART509"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Наконечник 2ART506"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Ящик протяжной 221х101х200, сталь, IP54"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Пульт XAC-A12913Y"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Блок зажимов БЗН28-4П16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Пускатель ПМУ2510К кат.380В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Пускатель ПМУ6511К кат.380В"

    Кол-во: 9

    "Позиция 9"

    "Пускатель ПМУ1810К кат.380В"

    Кол-во: 9

    "Позиция 10"

    "Выключатель ВА61F29-2D6.3. Можно аналог ВМ63"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Реле времени ВЛ-70 1с-100с кат.380В"

    Кол-во: 9

    "Позиция 12"

    "Реле РП21М-004 кат.380 В с розеткой типа 3"

    Кол-во: 9

    "Позиция 13"

    "Розетка кабельная ШК4х60 380В керамика"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Вилка кабельная ШК4х60 380В керамика"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Вилка кабельная ШК4х25-В 380 "

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Пост кнопочный ПКУ 15-21-121-54У24"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Блок питания БП60Б-Д3-24С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Рубильник Р11-35320 250А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Лампа СКЛ 8А-Б-24 белая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Лампа СКЛ 8А-Д-24 зелёная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Лампа СКЛ 8А-К-24 красная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Лампа СКЛ 8А-Б-220 белая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Контакт неподвижный КТ6023"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Контакт подвижный КТ6023"

    Кол-во: 200

    "Позиция 25"

    "Контакт неподвижный КТ6033"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "Контакт подвижный КТ6033"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "Блок питания ОВЕН БП14-Д4.2-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Блок питания ОВЕН БП14-Д4.4-24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Реле РИС-Э3М У4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Клемма WAGO 281-601"

    Кол-во: 500

    "Позиция 31"

    "Вставки троллейбусные угольные ФР8550 27,5х87х19"

    Кол-во: 200

    "Позиция 32"

    "Выкл ВА61F29-3D62 (3 полюса, 63А, с тепловым и эл.магн. расцеп.) можно аналог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Выкл ВА61F29-3С25 (3 полюса, 25А, с тепловым и эл.магн. расцеп.) можно аналог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Выкл ВА61F29-2С (2 полюса, 6,3А, с тепловым и эл.магн. расцеп.) можно аналог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Выкл ВА61F29-3D1.6 (3 полюса, 1,6А. с тепловым и эл.магн. расцеп.) можно аналог"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Выкл ВА61F29-2D1.6 (2 полюса, 1,6А, с тепловым и эл.магн. расцеп.) можно аналог"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Выпрямительный блок Ecia typ U230"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "Соленоид EVS7-6-FG-D-3CV0-Q"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Выкл. АЕ-2066-100-00У3А 63А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Муфта кабельная ПСмм 4 150/240 1кВ (с БС)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Транс. ТПОЛ-10 200/5 0,5/10Р У3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Ключ-марка ПЕ 191"

    Кол-во: 25

    "Позиция 43"

    "Наконечник 1.0 мм 2ART504"

    Кол-во: 100

    "Позиция 44"

    "Наконечник 2,5 мм 2ART506"

    Кол-во: 200

    "Позиция 45"

    "Наконечник болтовой 70-120- НП120 "

    Кол-во: 40

    "Позиция 46"

    "Резьбовой крепёж РЗ-ЦП75РКн-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Катушка DB-0502 11ВТ 24В Univer"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Разъём ERA 5S 306 CLL, Lemo"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Тахогенератор ТП-80-20-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Обогреватель Ballu BIN-T-1.0 1000Вт 220В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Кабель канал 10х15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 52"

    "Лампа 220В BA9S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Переключатель TDM ALCLR-22 230V"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "СКЛ-11-Ж-2-220"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "СКЛ-11-К-2-220 "

    Кол-во: 15

    "Позиция 56"

    "СКЛ -11-Л-2-220 "

    Кол-во: 15

    "Позиция 57"

    "Комплект трубок ТКТ/М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Хомут 3,6х150"

    Кол-во: 200

    "Позиция 59"

    "Хомут 4,8х500"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Трубка ТУТ 40/20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "ЭПРА 1х36"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Вилка с заземлением прямая 16А"

    Кол-во: 55

    "Позиция 63"

    "Выкл ОП2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Выкл ОП1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Розетка ОП1 IP54"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Розетки ОП2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Блок питания Schneider Electric ABL7RM24025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ Болид"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Пульт контроля и управления пож. С2000М Болид"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Рубильник РЕ 19-43-31120-00УХЛ3 1600А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Выключатель ВА47-29 1П 16А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 72"

    "Выключатель ВА47-29 3П63А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Шина PIN 100А 3-х фазная (1М) YNS21-3-100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Выключатель ВА47-29 3П40А характеристика D"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Выключатель ВА47-29 3П16А характеристика D"

    Кол-во: 40

    "Позиция 76"

    "Выключатель ВА47-29 3П10А характеристика D"

    Кол-во: 40

    "Позиция 77"

    "Выключатель ВА47-29 3П40А характеристика С"

    Кол-во: 45

    "Позиция 78"

    "Переключатель ПК12-21Д822-54УХЛ3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Переключатель XD2-PA24CR"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Дин-рейка 30см"

    Кол-во: 105

    "Позиция 81"

    "Переключатель Kraus/Naimer CA10-A230-614- FT2 - 1-2-3 c фиксацией"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Переключатель Kraus/Naimer CA10-A230-614- FT2 - 1-2-3 c фиксацией"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Переключатель Kraus/Naimer CA10-A214-600-FH3-G411- 1-0-2 без фиксации"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Переключатель Kraus/Naimer CA10-A214-608-FT2- 1-0-2 без фиксации"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Переключатель Kraus/Naimer CA31-A230-614-FT2- 1-2-3 с фиксацией"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Переключатель Kraus/Naimer CA31-A220-614-FT2- 1-2 с фиксацией"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Разъём PHOENIX CONTACT №1677021"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Разъём PHOENIX CONTACT №1677005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Корпус PHOENIX CONTACT № 1604969"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Корпус PHOENIX CONTACT №1604901"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Кабельная вилка фазоинвертор (4 полюса) 16А BALS16-6h/380-415V, IP44, тип 22053"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Колодка для Реле OMRON PYF 14A-N"

    Кол-во: 40

    "Позиция 93"

    "Реле OMRON MY4IN 220/240 VAC (S)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 94"

    "Наконечник ТМ-120"

    Кол-во: 50

    "Позиция 95"

    "Наконечник ТМ-95"

    Кол-во: 50

    "Позиция 96"

    "Наконечник ТМ-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 97"

    "Наконечник ТМ-50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 98"

    "Наконечник ТМ-35"

    Кол-во: 50

    "Позиция 99"

    "Наконечник ТМ-25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Розетка ССИ233"

    Кол-во: 30

    "Позиция 101"

    "Вилка ССИ 033"

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "Микровыключатель OMRON SS5GL13"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Реле OMRON MY4IN 24 VDC (S)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 104"

    "Металлорукав РЗ ЦП 60"

    Кол-во: 30

    "Позиция 105"

    "Металлорукав РЗ ЦП 32"

    Кол-во: 300

    "Позиция 106"

    "Металлорукав РЗ ЦП 25 "

    Кол-во: 500

    "Позиция 107"

    "Металлорукав РЗ ЦП 20"

    Кол-во: 500

    "Позиция 108"

    "Металлорукав РЗ ЦП 15"

    Кол-во: 500

    "Позиция 109"

    "Концевой выкл. BALLUFF BNS 519-D4 D12-100-10 DIN43697"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Разъем BALLUF BTL5-BKS-S105-P01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Разъем BALLUF BKS-S103 5метров"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Разъем BALLUF BTL-P-10012P"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Наконечник ТМ-150"

    Кол-во: 50

    "Позиция 114"

    "Блок-контакт IEK LAY5-BDK11"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Контакт неподвижный КПЕ-КПД7 112317 42367 03.00 Apex No 2D41383"

    Кол-во: 8

    "Позиция 116"

    "Контакт неподвижный КПЕ-КПД4 126513 42369 03.00 Apex No 2D21666"

    Кол-во: 8

    "Позиция 117"

    "Контактодержатель КПД6 261387 42357 10.00(42357 20.00) Apex No 2D31137"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Розетка ОП1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 119"

    "Блок-контакт IEK LAY5-BDK21"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Кнопка IEK LAY5-BS542"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Кнопка IEK LAY5-BL42"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Кнопка IEK LAY5-BL21"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Кнопка IEK LAY5-BW3461"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Кнопка IEK LAY5-BW3361"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Контактный мост КПЕ-КПД4 126510 42369 04.00 Apex No 2D21667"

    Кол-во: 8

    "Позиция 126"

    "Контактный мост КПЕ-КПД6 126768 42357 04.00 Apex No 2D21654"

    Кол-во: 8

    "Позиция 127"

    "Контактный мост КПЕ-КПД6 126768 42357 04.00 Apex No 2D21654"

    Кол-во: 16

    "Позиция 128"

    "Контакт неподвижный КПЕ-КПД6 126771 42357 03.00 Apex No 2D21653"

    Кол-во: 16

    "Позиция 129"

    "Клемма Klemsan ASK 2LD 24VDC (цвет любой)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 130"

    "Плата управления вентилятором VX5A1400"

    Кол-во: 3

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