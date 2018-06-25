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Номер извещения
ГП818080
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
15.06.2018 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-50-42
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts43@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казьмин Александр Не
Место рассмотрения предложений
Златоуст
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со спецификацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Златоуст, Парковый проезд, 1 АО "Златмаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
24.10.31.000
Документация лота
Кол-во: 0
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