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    Главная / Торги / Поставка СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ

    Поставка СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 06:0025.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818080Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818080

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 66-50-42

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts43@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казьмин Александр Не

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818080Подведение итогов не позднее Поставка СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ Златоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со спецификацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Златоуст, Парковый проезд, 1 АО "Златмаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    запрос цен
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.31.000

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация

    15.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ "

    Кол-во: 0

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