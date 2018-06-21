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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП818086
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Торфа для ЗНГКМ УКПГ 2С
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
15.06.2018 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 578-74-50 доб. 4309
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
p.sologubov@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сологубов Павел Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г.Москва, ул.Верейская, д.29, стр.134
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Торф ГОСТ 11305-2013 - 245 м3
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Торф ГОСТ 11305-2013 - 245 м3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
245 м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
КоротчаевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
08.92.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 245
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