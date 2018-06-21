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    Главная / Торги / Закупка Торфа для ЗНГКМ УКПГ 2С

    Закупка Торфа для ЗНГКМ УКПГ 2С

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 13:1021.06.2018 13:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818086Дата и время окончания срока приема заявок Торф ГОСТ 11305-2013 - 245 м3г.Москва, ул.Верейская, д.29, стр.134Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818086

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Торфа для ЗНГКМ УКПГ 2С

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 12:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 578-74-50 доб. 4309

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    p.sologubov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сологубов Павел Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва, ул.Верейская, д.29, стр.134

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Торф ГОСТ 11305-2013 - 245 м3

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    09.08.201809.08.2018 16:0009.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818086Подведение итогов не позднее Торф ГОСТ 11305-2013 - 245 м3г.Москва, ул.Верейская, д.29, стр.134

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Торф ГОСТ 11305-2013 - 245 м3

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    245 м3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КоротчаевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    08.92.10

    Торф

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торф ГОСТ 11305-2013"

    Кол-во: 245

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