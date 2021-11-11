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Номер извещения
0119200000121014824
Уникальный номер закупки
0119200000121014824
Наименование закупки
ЭА-№-15049/21 "Оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Бегичева Никифора Алексеевича (1874–1927), исследователя Арктики», расположенного по адресу: Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова (в районе здания школы, ул. Водопьянова, 17) (Диксонский район, о. Диксон)" 0119200000121014824
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
02.11.2021 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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ЭА-№-15049/21 "Оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Бегичева Никифора Алексеевича (1874–1927), исследователя Арктики», расположенного по адресу: Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова (в районе здания школы, ул. Водопьянова, 17) (Диксонский район, о. Диксон)"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121014824Подведение итогов не позднее ЭА-№-15049/21 "Оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Бегичева Никифора Алексеевича (1874–1927), исследователя Арктики», расположенного по адресу: Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова (в районе здания школы, ул. Водопьянова, 17) (Диксонский район, о. Диксон)"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭА-№-15049/21 "Оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Могила Бегичева Никифора Алексеевича (1874–1927), исследователя Арктики», расположенного по адресу: Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова (в районе здания школы, ул. Водопьянова, 17) (Диксонский район, о. Диксон)"
Начальная цена
171 706,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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