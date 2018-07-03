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Номер извещения
31806608321
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту автомобильных колес.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.06.2018 09:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту автомобильных колес.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2018 10:00 GMT +303.07.2018 10:0003.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806608321Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту автомобильных колес.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.07.2018 10:0003.07.2018 10:0003.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806608321Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту автомобильных колес.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 20:0011.07.2018 20:0011.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806608321Подведение итогов не позднее Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту автомобильных колес.Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту автомобильных колес.
Начальная цена
1 499 999,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
не определено
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Технический центр исполнителя. Расположение технического центра Исполнителя не должно превышать 10 км. от адреса Заказчика (Санкт-Петербург, ул. Штурманская д.8) по дорогам общего пользования. Расстояние определяется по данным сервиса «Яндекс карты».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
45
45.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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