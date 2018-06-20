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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП818050
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых предложений на поставку песка для объекта ЦКАД 5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
15.06.2018 09:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Почтовый адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 514-03-83 доб. 3845
Факс
+7 495 514-03-83
Адрес электронной почты
l.kadrova@trkstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кадрова Любовь Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Песок кф>2 м/сут
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Песок кф>2 м/сут
Начальная цена
3 803 310,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно Приложению №2.1. Заявка на песок кф=2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно Приложению №2.1. Заявка на песок кф=2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСКАПСТРОЙ
Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ
Адрес местонахождения
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
08.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2763
Кол-во: 396
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