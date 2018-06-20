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    Главная / Торги / Запрос ценовых предложений на поставку песка для объекта ЦКАД 5

    Запрос ценовых предложений на поставку песка для объекта ЦКАД 5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 13:0020.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818050Дата и время окончания срока приема заявок Песок кф>2 м/сутМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818050

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых предложений на поставку песка для объекта ЦКАД 5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 09:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация в т.ч. заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСКАПСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ

    Юридический адрес

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Почтовый адрес

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 514-03-83 доб. 3845

    Факс

    +7 495 514-03-83

    Адрес электронной почты

    l.kadrova@trkstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кадрова Любовь Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    песок

    Список лотов

    Лот 1

    Песок кф>2 м/сут

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818050Подведение итогов не позднее Песок кф>2 м/сутМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Песок кф>2 м/сут

    Начальная цена

    3 803 310,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    соответственно Приложению №2.1. Заявка на песок кф=2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно Приложению №2.1. Заявка на песок кф=2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    соответственно Приложению №2.1. Заявка на песок кф=2
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТРАНСКАПСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    08.1

    Камень, песок и глина

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок кф>2 м/сут, Куп=0,95"

    Кол-во: 2763

    "Позиция 2"

    "Песок кф>2 м/сут, Куп=0,95"

    Кол-во: 396

    "Позиция 3"

    "Песок кф>2 м/сут, Куп=0,95"

    Кол-во: 621

    "Позиция 4"

    "Песок кф>2 м/сут, Куп=0,95"

    Кол-во: 46

    "Позиция 5"

    "Песок кф>2 м/сут, Куп=0,98"

    Кол-во: 197

    "Позиция 6"

    "Песок кф>2 м/сут, Куп=0,98"

    Кол-во: 1408

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    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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