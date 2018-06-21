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Номер извещения
ГП818048
Уникальный номер закупки
898
Наименование закупки
Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
15.06.2018 09:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-44-47
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts26@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Евгения Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 18:00 GMT +321.06.2018 18:0021.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦЗлатоуст
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 06:0022.06.2018 06:0022.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818048Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦЗлатоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦ
Начальная цена
826 927,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 269,27 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
28.14.13.142
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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