Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦ

    Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 18:0021.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦЗлатоустПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818048

    Уникальный номер закупки

    898

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 09:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Юридический адрес

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Почтовый адрес

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Контактный телефон

    +7 3513 66-44-47

    Факс

    +7 3513 66-22-70

    Адрес электронной почты

    mts26@zlatmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванова Евгения Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 18:00 GMT +321.06.2018 18:0021.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818048Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦЗлатоуст

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 06:0022.06.2018 06:0022.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818048Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦЗлатоуст

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818048Подведение итогов не позднее Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦЗлатоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦ

    Начальная цена

    826 927,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 269,27 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская обл., г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЗЛАТМАШ
    Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ

    Адрес местонахождения

    456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,

    Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка материалов для ремонта трубопровода на ТЭЦ"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ХК Якутуголь
    Запрос предложений № ГП213614
    Закупка запорной арматуры для нужд АО ХК "Якутуголь"
    Закупка запорной арматуры для нужд АО ХК "Якутуголь"
    588674
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    3
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011199
    Поставка запорной арматуры для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз» (0142/00074/П/21.12.2021)
    Поставка запорной арматуры для нужд филиала «Югорский» АО «Газпром центрэнергогаз»...
    579181
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 349 826
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Запрос предложений № ГП225404
    запорная арматура
    запорная арматура
    591139
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП013356
    Поставка ЗРА для нужд филиала "Сургутский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00008/П/21.01.2022)
    Поставка ЗРА для нужд филиала "Сургутский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году...
    589923
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 238 177
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ЗАО Тернефтегаз
    Попозиционная № ГП723453
    продажа невостребованного имущества ЗАО "Тернефтегаз"
    продажа невостребованного имущества ЗАО "Тернефтегаз"
    125214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ИФСК АРКС
    Запрос предложений № ГП038578
    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку Запорной арматуры, ВЧШГ для ООО "АРКС инж"
    Запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку Запорной...
    323058
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.02.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП833329
    Реализация невостребованных МТР (Томск)
    Реализация невостребованных МТР (Томск)
    178676
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.05.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32110217274
    КО №77/КО - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар»
    КО №77/КО - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    476351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    2 885 781
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить