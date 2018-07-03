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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных материалов

    Поставка хозяйственных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2018 10:0003.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806608258Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных материаловСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806608258

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 09:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.07.2018 10:00 GMT +303.07.2018 10:0003.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806608258Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных материаловСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.07.2018 10:0003.07.2018 10:0003.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806608258Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных материаловСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    11.07.201811.07.2018 20:0011.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806608258Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных материаловСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных материалов

    Начальная цена

    1 634 890,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    43709

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196210, г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, дом 15 склад АО «Авиакомпания «Россия»;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату фактически поставленной партии Товара в рублях РФ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки на основании счета на оплату при наличии подписанной Сторонами товарной накладной или УПД.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    32

    Производство прочих готовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий"

    Кол-во: 43709

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