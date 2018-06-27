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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку Опоры роликовой и редуктора на передвижение крана ДЭК-251 для нужд ООО "РИМЕРА-Сервис"

    Открытый запрос предложений на поставку Опоры роликовой и редуктора на передвижение крана ДЭК-251 для нужд ООО "РИМЕРА-Сервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818036Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки роликовой опоры для ДЭК-251НижневартовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818036

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку Опоры роликовой и редуктора на передвижение крана ДЭК-251 для нужд ООО "РИМЕРА-Сервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 08:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение на тендер

    Техническое задание

    Рамочный договор

    Заявка на участие

    Заявка на участие в аккредитации

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Юридический адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Контактный телефон

    +7 3466 31-25-25 доб. 130

    Факс

    +7 495 984-10-12 доб. 0

    Адрес электронной почты

    badabi.badabiev@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бадабиев Бадаби Абдулмуслимович

    Место рассмотрения предложений

    Нижневартовск

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки роликовой опоры для ДЭК-251

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818036Подведение итогов не позднее Договор поставки роликовой опоры для ДЭК-251Нижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки роликовой опоры для ДЭК-251

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Опора роликовая крана ДЭК-251 "

    Кол-во: 1

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