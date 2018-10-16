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    Главная / Торги / Закупка Микроавтобуса на шасси УАЗ с комплектом запасных частей, приспособлений, инструментов и расходных материалов согласно технического задания для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Закупка Микроавтобуса на шасси УАЗ с комплектом запасных частей, приспособлений, инструментов и расходных материалов согласно технического задания для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2018 13:0016.10.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818030Дата и время окончания срока приема заявок Микроавтобуса на шасси УАЗ с комплектом запасных частей, приспособлений, инструментов и расходных материалов, согласно технического задания для нужд АО ХК «Якутуголь» НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818030

    Уникальный номер закупки

    ДКВ-ООиЭП-7.36

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Микроавтобуса на шасси УАЗ с комплектом запасных частей, приспособлений, инструментов и расходных материалов согласно технического задания для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 04:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Тех.задание

    Проект договора

    Проект спецификации

    Отгрузочные реквизиты

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-66-97

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    yuliya.malyshkina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышкина Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    рис, шасси

    Список лотов

    Лот 1

    Микроавтобуса на шасси УАЗ с комплектом запасных частей, приспособлений, инструментов и расходных материалов, согласно технического задания для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.201830.11.2018 13:0030.11.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818030Подведение итогов не позднее Микроавтобуса на шасси УАЗ с комплектом запасных частей, приспособлений, инструментов и расходных материалов, согласно технического задания для нужд АО ХК «Якутуголь» Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Микроавтобуса на шасси УАЗ с комплектом запасных частей, приспособлений, инструментов и расходных материалов, согласно технического задания для нужд АО ХК «Якутуголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течении 60 дней после поступления продукции на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость Продукции.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    51.46.12.110

    Услуги по оптовой торговле изделиями медицинской техники

    Классификатор ОКВЭД2

    47.54

    Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Микроавтобус на шасси УАЗ с комплектом запасных частей, приспособлений, инструментов и расходных материалов, согласно технического задания"

    Кол-во: 1

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