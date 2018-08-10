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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП818024
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и организации контейнерных перевозок грузов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 19:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35
Почтовый адрес
660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А
Контактный телефон
+7 495 739-98-80
Факс
+7 495 739-98-80
Адрес электронной почты
ekaterina.vigel@mechelservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вигель Екатерина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и организации контейнерных перевозок грузов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и организации контейнерных перевозок грузов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Сервис
Все закупки и тендеры Мечел-Сервис
Адрес местонахождения
127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35
660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А
49.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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