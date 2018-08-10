Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и организации контейнерных перевозок грузов

    Оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и организации контейнерных перевозок грузов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2018 10:0010.08.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818024Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и организации контейнерных перевозок грузовМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818024

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и организации контейнерных перевозок грузов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 19:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    ТЗ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Сервис
    Все закупки и тендеры Мечел-Сервис

    Юридический адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35

    Почтовый адрес

    660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А

    Контактный телефон

    +7 495 739-98-80

    Факс

    +7 495 739-98-80

    Адрес электронной почты

    ekaterina.vigel@mechelservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вигель Екатерина Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и организации контейнерных перевозок грузов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201831.12.2018 18:0031.12.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818024Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и организации контейнерных перевозок грузовМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и организации контейнерных перевозок грузов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Сервис
    Все закупки и тендеры Мечел-Сервис

    Адрес местонахождения

    127083, Российская Федерация, Москва, Мишина, 35

    660061, Российская Федерация, Красноярский край, Красноярск, Калинина, 175А

    Классификатор ОКПД2

    49.2

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и организации контейнерных перевозок грузов"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГРУППА ВИС (АО)
    Запрос предложений № ГП225288
    Организация перевозки ЖБИ свай
    Организация перевозки ЖБИ свай
    590729
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить