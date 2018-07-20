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    Главная / Торги / «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818053Дата и время окончания срока приема заявок Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (расходные материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818053

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.06.2018 09:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Проект Договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Юридический адрес

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Почтовый адрес

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 605-08-60 доб. 17143

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Viktoriya.Vavrichina@VysotskSPG.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вавричина Виктория Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Выборгский район

    Ключевые слова:

    металлопрокат, рис, прокат, металл, инструменты

    Список лотов

    Лот 1

    Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (измерительные инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2018 16:00 GMT +320.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818053Дата и время окончания срока приема заявок Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (измерительные инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2018 16:0020.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818053Дата и время вскрытия заявок Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (измерительные инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2018 16:0020.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (измерительные инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (измерительные инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (измерительные инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документами о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    26.51.62.110

    Машины и приборы для испытания металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот№1: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (измерительные инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (режущие инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2018 16:00 GMT +320.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818053Дата и время окончания срока приема заявок Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (режущие инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2018 16:0020.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818053Дата и время вскрытия заявок Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (режущие инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2018 16:0020.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (режущие инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (режущие инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (режущие инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документами о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    28.41.40

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот№2: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (режущие инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (специальное оборудование и инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2018 16:00 GMT +320.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818053Дата и время окончания срока приема заявок Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (специальное оборудование и инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2018 16:0020.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818053Дата и время вскрытия заявок Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (специальное оборудование и инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2018 16:0020.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (специальное оборудование и инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (специальное оборудование и инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (специальное оборудование и инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документами о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    26.51.62.110

    Машины и приборы для испытания металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот№3: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (специальное оборудование и инструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (грузозахватных приспособлений и монтажно-тяговых механизмов) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2018 16:00 GMT +320.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818053Дата и время окончания срока приема заявок Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (грузозахватных приспособлений и монтажно-тяговых механизмов) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2018 16:0020.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818053Дата и время вскрытия заявок Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (грузозахватных приспособлений и монтажно-тяговых механизмов) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2018 16:0020.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (грузозахватных приспособлений и монтажно-тяговых механизмов) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (грузозахватных приспособлений и монтажно-тяговых механизмов) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (грузозахватных приспособлений и монтажно-тяговых механизмов) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документами о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот№4: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (грузозахватных приспособлений и монтажно-тяговых механизмов) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (электроинструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2018 16:00 GMT +320.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818053Дата и время окончания срока приема заявок Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (электроинструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2018 16:0020.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818053Дата и время вскрытия заявок Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (электроинструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2018 16:0020.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (электроинструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (электроинструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (электроинструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документами о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот№5: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (электроинструменты) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (расходные материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2018 16:00 GMT +320.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818053Дата и время окончания срока приема заявок Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (расходные материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2018 16:0020.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818053Дата и время вскрытия заявок Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (расходные материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2018 16:0020.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (расходные материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (расходные материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (расходные материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документами о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    22.19

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот№6: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (расходные материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (смазывающие материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2018 16:00 GMT +320.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818053Дата и время окончания срока приема заявок Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (смазывающие материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2018 16:0020.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818053Дата и время вскрытия заявок Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (смазывающие материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2018 16:0020.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (смазывающие материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (смазывающие материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (смазывающие материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документами о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот№7: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (смазывающие материалы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (металлопрокат и метизы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.07.2018 18:00 GMT +325.07.2018 18:0025.07.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818053Дата и время окончания срока приема заявок Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (металлопрокат и метизы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    25.07.2018 18:0025.07.2018 18:0025.07.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818053Дата и время вскрытия заявок Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (металлопрокат и метизы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2018 16:0020.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (металлопрокат и метизы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (металлопрокат и метизы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (металлопрокат и метизы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документами о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    25.94.1

    Изделия крепежные и винты крепежные

    24.20

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот№8: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (металлопрокат и метизы) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (слесарно-кузнечный инструмент) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2018 16:00 GMT +320.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818053Дата и время окончания срока приема заявок Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (слесарно-кузнечный инструмент) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2018 16:0020.07.2018 16:0020.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818053Дата и время вскрытия заявок Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (слесарно-кузнечный инструмент) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2018 16:0020.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (слесарно-кузнечный инструмент) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (слесарно-кузнечный инструмент) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (слесарно-кузнечный инструмент) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документами о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    28.41.40

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот№9: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (слесарно-кузнечный инструмент) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (уплотнительный материал фланцевых соединений) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2018 11:00 GMT +320.07.2018 11:0020.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818053Дата и время окончания срока приема заявок Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (уплотнительный материал фланцевых соединений) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2018 11:0020.07.2018 11:0020.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818053Дата и время вскрытия заявок Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (уплотнительный материал фланцевых соединений) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2018 16:0020.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (уплотнительный материал фланцевых соединений) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.201820.08.2018 16:0020.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818053Подведение итогов не позднее Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (уплотнительный материал фланцевых соединений) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (уплотнительный материал фланцевых соединений) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документами о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

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    "Позиция 1"

    "Лот№10: «Изготовление, поставка и передача в собственность комплекта запасных частей, инструмента и приспособлений (уплотнительный материал фланцевых соединений) для выполнения пуско-наладочных работ» ООО «Криогаз-Высоцк»"

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