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Номер извещения
31806607096
Уникальный номер закупки
2040
Наименование закупки
Поставка термостата
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 18:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-84-21
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
n.perfilova@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Перфилова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка термостата
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 11:00 GMT +329.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806607096Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термостата Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806607096Дата и время вскрытия заявок Поставка термостата Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка термостата
Начальная цена
2 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
21 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями проекта договора и технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями проекта договора и технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
26.51.70.110
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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