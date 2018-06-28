Оказание образовательных услуг по предаттестационной подготовке по направлению: 1. «Проверка знаний правил и норм безопасности при эксплуатации электроустановок с присвоением и/или подтверждением группы по электробезопасности» 2. Нормы и правила эксплуатации тепловых энергоустановок

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806607085 Уникальный номер закупки 2205 Номер закупки Наименование закупки Оказание образовательных услуг по предаттестационной подготовке по направлению: 1. «Проверка знаний правил и норм безопасности при эксплуатации электроустановок с присвоением и/или подтверждением группы по электробезопасности» 2. Нормы и правила эксплуатации тепловых энергоустановок Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

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