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Номер извещения
31806607085
Уникальный номер закупки
2205
Наименование закупки
Оказание образовательных услуг по предаттестационной подготовке по направлению: 1. «Проверка знаний правил и норм безопасности при эксплуатации электроустановок с присвоением и/или подтверждением группы по электробезопасности» 2. Нормы и правила эксплуатации тепловых энергоустановок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 18:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-84-21
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
n.perfilova@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Перфилова Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание образовательных услуг по предаттестационной подготовке по направлению: 1. «Проверка знаний правил и норм безопасности при эксплуатации электроустановок с присвоением и/или подтверждением группы по электробезопасности» 2. Нормы и правила эксплуатации тепловых энергоустановок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 11:00 GMT +328.06.2018 11:0028.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806607085Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по предаттестационной подготовке по направлению: 1. «Проверка знаний правил и норм безопасности при эксплуатации электроустановок с присвоением и/или подтверждением группы по электробезопасности» 2. Нормы и правила эксплуатации тепловых энергоустановок Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 11:0028.06.2018 11:0028.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806607085Дата и время вскрытия заявок Оказание образовательных услуг по предаттестационной подготовке по направлению: 1. «Проверка знаний правил и норм безопасности при эксплуатации электроустановок с присвоением и/или подтверждением группы по электробезопасности» 2. Нормы и правила эксплуатации тепловых энергоустановок Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
06.07.201806.07.2018 23:5906.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806607085Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по предаттестационной подготовке по направлению: 1. «Проверка знаний правил и норм безопасности при эксплуатации электроустановок с присвоением и/или подтверждением группы по электробезопасности» 2. Нормы и правила эксплуатации тепловых энергоустановок Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг по предаттестационной подготовке по направлению: 1. «Проверка знаний правил и норм безопасности при эксплуатации электроустановок с присвоением и/или подтверждением группы по электробезопасности» 2. Нормы и правила эксплуатации тепловых энергоустановок
Начальная цена
76 223,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
381,12 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с условиями проекта договора и технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с условиями проекта договора и технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
85.42.19.900
85.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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