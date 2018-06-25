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Номер извещения
ГП818020
Уникальный номер закупки
INF13339
Наименование закупки
Закупка строп (INF13339)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 17:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 10191
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Andrey.Mamakin@YamalSPG.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мамакин Андрей ----
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка строп (INF13339) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 14:00 GMT +325.06.2018 14:0025.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818020Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строп (INF13339) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 14:0025.06.2018 14:0025.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818020Дата и время вскрытия заявок Закупка строп (INF13339) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва
Подведение итогов не позднее
17.08.2018 14:0017.08.2018 14:0017.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818020Подведение итогов не позднее Закупка строп (INF13339) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка строп (INF13339) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом оферты. Поставка иного объёма не допускается.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка в г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» - ОАО «Архангельский морской торговый порт» (для ОАО «ЯМАЛ СПГ»).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.22
Документация лота
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
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Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 8
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