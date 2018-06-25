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    Главная / Торги / Закупка строп (INF13339)

    Закупка строп (INF13339)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 14:0025.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818020Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строп (INF13339) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818020

    Уникальный номер закупки

    INF13339

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка строп (INF13339)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 17:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Шаблон Приложений 2-5

    Шаблон спецификации

    Шаблон Договора поставки

    Формат оферты - стропы (заявка INF13339)

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 10191

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Andrey.Mamakin@YamalSPG.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамакин Андрей ----

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка строп (INF13339) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 14:00 GMT +325.06.2018 14:0025.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818020Дата и время окончания срока приема заявок Закупка строп (INF13339) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 14:0025.06.2018 14:0025.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818020Дата и время вскрытия заявок Закупка строп (INF13339) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2018 14:0017.08.2018 14:0017.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818020Подведение итогов не позднее Закупка строп (INF13339) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.201817.08.2018 14:0017.08.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818020Подведение итогов не позднее Закупка строп (INF13339) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка строп (INF13339) для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты. Поставка иного объёма не допускается.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка в г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» - ОАО «Архангельский морской торговый порт» (для ОАО «ЯМАЛ СПГ»).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка минимум 30 календарных дней с даты поставки партии товара / Груз должен быть упакован в тару, пригодную для морской транспортировки в районы крайнего севера.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.22

    Оборудование подъемно-транспортное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Шаблон Приложений 2-5

    14.06.2018

    Шаблон спецификации

    14.06.2018

    Шаблон Договора поставки

    14.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "INF13339/56 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 20,0/10 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "INF13339/55 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 20,0/8 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "INF13339/54 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 20,0/6 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "INF13339/53 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 20,0/5 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "INF13339/52 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 20,0/4 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "INF13339/51 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 20,0/3 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "INF13339/50 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 20,0/2 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "INF13339/49 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 12,0/8 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "INF13339/48 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 12,0/6 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "INF13339/47 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 12,0/5 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "INF13339/46 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 12,0/4 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "INF13339/45 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 12,0/3 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "INF13339/44 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 12,0/2 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "INF13339/43 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 8,0/8 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "INF13339/42 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 8,0/6 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "INF13339/41 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 8,0/5 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "INF13339/40 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 8,0/4 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "INF13339/39 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 8,0/3 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "INF13339/38 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 8,0/2 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "INF13339/37 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 5,0/8 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "INF13339/36 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 5,0/7 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "INF13339/35 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 5,0/6 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "INF13339/34 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 5,0/5 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 16

    "Позиция 24"

    "INF13339/33 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 5,0/4 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "INF13339/32 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 5,0/3 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "INF13339/31 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 5,0/2 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "INF13339/30 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 5,0/1 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "INF13339/29 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 3,0/5 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "INF13339/28 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 3,0/4 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "INF13339/27 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 3,0/3 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "INF13339/26 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 3,0/2 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "INF13339/25 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 3,0/1 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "INF13339/24 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 2,0/3 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "INF13339/23 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 2,0/2 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "INF13339/22 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 2,0/1 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "INF13339/21 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 1,0/3 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "INF13339/20 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 1,0/2 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "INF13339/19 Строп петлевой круглопрядный кКСКп 1,0/1 по РД 24-С3К-01-01, EN 1492-1-2000 и ТУ 3178-007-88596348-2009."

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "INF13339/18 Строп СТП 8,0/6000 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "INF13339/17 Строп СТП 8,0/4000 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "INF13339/16 Строп СТП 8,0/3000 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "INF13339/15 Строп СТП 5,0/3000 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "INF13339/14 Строп СТП 3,5/4000 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "INF13339/13 Строп СТП 3,0/5000 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "INF13339/12 Строп СТП 3,0/3000 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "INF13339/11 Строп СТП 3,0/2000 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "INF13339/10 Строп СТП 2,0/2000 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "INF13339/9 Строп СТП 1,0/2000 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 40

    "Позиция 49"

    "INF13339/8 Строп СТП 1,0/1500 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 40

    "Позиция 50"

    "INF13339/7 Строп СТП 1,0/1000 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 40

    "Позиция 51"

    "INF13339/6 Строп СТП 0,5/2000 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 40

    "Позиция 52"

    "INF13339/5 Строп СТП 0,5/1500 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "INF13339/4 Строп СТП 0,5/1000 РД 24-СЗК-01-01"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "INF13339/3 Строп 4СЦ 11,2/6000 РД 10-231-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "INF13339/2 Строп 4СЦ 3,15/3000 РД 10-231-98"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "INF13339/1 Строп 4СЦ 2,36/1000 РД 10-231-98"

    Кол-во: 8

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    Запрос предложений на проведение работ по демонтажу мостового крана инв.№019195,...
    593050
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225842
    Запасные части к грузоподъёмному оборудованию
    Запасные части к грузоподъёмному оборудованию
    592534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211065454
    Поставка тельферов электрических цепных передвижных для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
    Поставка тельферов электрических цепных передвижных для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
    591298
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    2 232 469
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП112399
    Аукцион в электронной форме на повышение по продаже движимого имущества - Автопогрузчика Komatsu FD18T-21, расположенного по адресу: Калужская область, Боровский р-он, г. Боровск, ул. Московская, д. 30. Собственник: Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.», действующая через Филиал Инжиниринговый центр.
    Аукцион в электронной форме на повышение по продаже движимого имущества - Автопогрузчика...
    571224
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    982 846
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калужская область
    Начало приема заявок:
    03.12.2021 г., 11:47
    Дата аукциона:
    02.02.2022 г., 12:00
    ХАКАССКАЯ БАРАНИНА
    Запрос предложений № ГП908584
    Фронтальный мини погрузчик
    Фронтальный мини погрузчик
    258463
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.08.2019 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хакасия республика
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП912112
    Поставка электрического самоходного штабелера
    Поставка электрического самоходного штабелера
    295794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.12.2019 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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