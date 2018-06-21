Поставка нержавеющего трубного проката со сроком поставки до 30.08.2018г.: Труба теплообменная 20х2х3010 12Х18Н10Т ГОСТ9941-81 в количестве 1823 шт., 5000 кг (5510 метров). Дополнительные требования: 1. Гидравлические испытания в состоянии поставки или с УЗК 100% 2. С испытанием на раздачу 3. Термообработанные 4. Содержание серы не более 0,02% 5. Очищеные от окалины 6. Со стойкостью к МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003 В случае отсутствия какого либо дополнительного требования, а также предложения по замене типоразмеров, прошу направлять запрос c приложением сертификата качества на электронную почту Elena.Remeslova@omzglobal.com При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения (тоннаж) с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложения; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП818012 Уникальный номер закупки 218-562/18 Номер закупки Наименование закупки Поставка нержавеющего трубного проката со сроком поставки до 30.08.2018г.: Труба теплообменная 20х2х3010 12Х18Н10Т ГОСТ9941-81 в количестве 1823 шт., 5000 кг (5510 метров). Дополнительные требования: 1. Гидравлические испытания в состоянии поставки или с УЗК 100% 2. С испытанием на раздачу 3. Термообработанные 4. Содержание серы не более 0,02% 5. Очищеные от окалины 6. Со стойкостью к МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003 В случае отсутствия какого либо дополнительного требования, а также предложения по замене типоразмеров, прошу направлять запрос c приложением сертификата качества на электронную почту Elena.Remeslova@omzglobal.com При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения (тоннаж) с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложения; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ Юридический адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33, Почтовый адрес 620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33 Контактный телефон +7 343 310-08-15 Факс {} Адрес электронной почты Elena.Remeslova@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Ремеслова Елена Владимировна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская Область Ключевые слова: прокат

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