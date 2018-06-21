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Номер извещения
ГП818012
Уникальный номер закупки
218-562/18
Наименование закупки
Поставка нержавеющего трубного проката со сроком поставки до 30.08.2018г.: Труба теплообменная 20х2х3010 12Х18Н10Т ГОСТ9941-81 в количестве 1823 шт., 5000 кг (5510 метров). Дополнительные требования: 1. Гидравлические испытания в состоянии поставки или с УЗК 100% 2. С испытанием на раздачу 3. Термообработанные 4. Содержание серы не более 0,02% 5. Очищеные от окалины 6. Со стойкостью к МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003 В случае отсутствия какого либо дополнительного требования, а также предложения по замене типоразмеров, прошу направлять запрос c приложением сертификата качества на электронную почту Elena.Remeslova@omzglobal.com При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения (тоннаж) с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложения; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 16:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-15
Факс
{}
Адрес электронной почты
Elena.Remeslova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Ремеслова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка нержавеющего трубного проката со сроком поставки до 30.08.2018г.: Труба теплообменная 20х2х3010 12Х18Н10Т ГОСТ9941-81 в количестве 1823 шт., 5000 кг (5510 метров). Дополнительные требования: 1. Гидравлические испытания в состоянии поставки или с УЗК 100% 2. С испытанием на раздачу 3. Термообработанные 4. Содержание серы не более 0,02% 5. Очищеные от окалины 6. Со стойкостью к МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003 В случае отсутствия какого либо дополнительного требования, а также предложения по замене типоразмеров, прошу направлять запрос c приложением сертификата качества на электронную почту Elena.Remeslova@omzglobal.com При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения (тоннаж) с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложения; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818012Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нержавеющего трубного проката со сроком поставки до 30.08.2018г.: Труба теплообменная 20х2х3010 12Х18Н10Т ГОСТ9941-81 в количестве 1823 шт., 5000 кг (5510 метров). Дополнительные требования: 1. Гидравлические испытания в состоянии поставки или с УЗК 100% 2. С испытанием на раздачу 3. Термообработанные 4. Содержание серы не более 0,02% 5. Очищеные от окалины 6. Со стойкостью к МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003 В случае отсутствия какого либо дополнительного требования, а также предложения по замене типоразмеров, прошу направлять запрос c приложением сертификата качества на электронную почту Elena.Remeslova@omzglobal.com При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения (тоннаж) с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложения; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818012Дата и время вскрытия заявок Поставка нержавеющего трубного проката со сроком поставки до 30.08.2018г.: Труба теплообменная 20х2х3010 12Х18Н10Т ГОСТ9941-81 в количестве 1823 шт., 5000 кг (5510 метров). Дополнительные требования: 1. Гидравлические испытания в состоянии поставки или с УЗК 100% 2. С испытанием на раздачу 3. Термообработанные 4. Содержание серы не более 0,02% 5. Очищеные от окалины 6. Со стойкостью к МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003 В случае отсутствия какого либо дополнительного требования, а также предложения по замене типоразмеров, прошу направлять запрос c приложением сертификата качества на электронную почту Elena.Remeslova@omzglobal.com При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения (тоннаж) с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложения; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 17:3009.07.2018 17:3009.07.2018 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818012Подведение итогов не позднее Поставка нержавеющего трубного проката со сроком поставки до 30.08.2018г.: Труба теплообменная 20х2х3010 12Х18Н10Т ГОСТ9941-81 в количестве 1823 шт., 5000 кг (5510 метров). Дополнительные требования: 1. Гидравлические испытания в состоянии поставки или с УЗК 100% 2. С испытанием на раздачу 3. Термообработанные 4. Содержание серы не более 0,02% 5. Очищеные от окалины 6. Со стойкостью к МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003 В случае отсутствия какого либо дополнительного требования, а также предложения по замене типоразмеров, прошу направлять запрос c приложением сертификата качества на электронную почту Elena.Remeslova@omzglobal.com При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения (тоннаж) с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложения; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.07.201809.07.2018 17:3009.07.2018 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818012Подведение итогов не позднее Поставка нержавеющего трубного проката со сроком поставки до 30.08.2018г.: Труба теплообменная 20х2х3010 12Х18Н10Т ГОСТ9941-81 в количестве 1823 шт., 5000 кг (5510 метров). Дополнительные требования: 1. Гидравлические испытания в состоянии поставки или с УЗК 100% 2. С испытанием на раздачу 3. Термообработанные 4. Содержание серы не более 0,02% 5. Очищеные от окалины 6. Со стойкостью к МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003 В случае отсутствия какого либо дополнительного требования, а также предложения по замене типоразмеров, прошу направлять запрос c приложением сертификата качества на электронную почту Elena.Remeslova@omzglobal.com При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения (тоннаж) с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложения; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нержавеющего трубного проката со сроком поставки до 30.08.2018г.: Труба теплообменная 20х2х3010 12Х18Н10Т ГОСТ9941-81 в количестве 1823 шт., 5000 кг (5510 метров). Дополнительные требования: 1. Гидравлические испытания в состоянии поставки или с УЗК 100% 2. С испытанием на раздачу 3. Термообработанные 4. Содержание серы не более 0,02% 5. Очищеные от окалины 6. Со стойкостью к МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003 В случае отсутствия какого либо дополнительного требования, а также предложения по замене типоразмеров, прошу направлять запрос c приложением сертификата качества на электронную почту Elena.Remeslova@omzglobal.com При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения (тоннаж) с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложения; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка нержавеющего трубного проката со сроком поставки до 30.08.2018г.: Труба теплообменная 20х2х3010 12Х18Н10Т ГОСТ9941-81 в количестве 1823 шт., 5000 кг (5510 метров). Дополнительные требования: 1. Гидравлические испытания в состоянии поставки или с УЗК 100% 2. С испытанием на раздачу 3. Термообработанные 4. Содержание серы не более 0,02% 5. Очищеные от окалины 6. Со стойкостью к МКК по методу АМУ ГОСТ 6032-2003 В случае отсутствия какого либо дополнительного требования, а также предложения по замене типоразмеров, прошу направлять запрос c приложением сертификата качества на электронную почту Elena.Remeslova@omzglobal.com При ответе на заявку указать: 1. Цену за единицу измерения (тоннаж) с учетом доставки до склада Покупателя; 2. Общую стоимость предложения; 3. Сроки поставки; 4. Условия оплаты.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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