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Номер извещения
31806606628
Уникальный номер закупки
5ЭА-223-2018
Наименование закупки
Поставка режущего инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 466-34-24 доб. 4334718
Факс
Адрес электронной почты
nrtk-smaster@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Темрюкова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород, ул. Студенческая, д.6
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка режущего инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 10:00 GMT +305.07.2018 10:0005.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806606628Дата и время окончания срока приема заявок Поставка режущего инструментаНижний Новгород, ул. Студенческая, д.6
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.07.2018 23:5906.07.2018 23:5906.07.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806606628Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка режущего инструментаНижний Новгород, ул. Студенческая, д.6
Дата и время проведения
09.07.2018 12:0009.07.2018 12:0009.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806606628Дата и время проведения Поставка режущего инструментаНижний Новгород, ул. Студенческая, д.6
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 23:5910.07.2018 23:5910.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806606628Подведение итогов не позднее Поставка режущего инструментаНижний Новгород, ул. Студенческая, д.6
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка режущего инструмента
Начальная цена
57 721,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
577,22 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1.Резец HGHR 2020-12-3T6 шт.1 2.Пластина GRIP 3003 Y IC08 шт.10 3. Центровка ECD-S2 120\90C12-73 IC08 шт.1 4. Фреза EC-A2 12-22С12E70 IC08 шт. 1 5. Фреза ASX400-050A03R шт.1 6. Пластина SOGT12T308PEFR-JP HTI10 шт. 10
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
603153, г.Нижний Новгород, ул. Героя Шапошникова, д.10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
25.73.40.276
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 10
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