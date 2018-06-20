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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806607168
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по мытью посуды и кухонного инвентаря для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 18:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
Почтовый адрес
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
Контактный телефон
+7 495 610-45-84
Факс
+7 495 639-22-32
Адрес электронной почты
tender@sheremetevsky.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абрашкова Алена Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по мытью посуды и кухонного инвентаря для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 18:00 GMT +320.06.2018 18:0020.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806607168Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по мытью посуды и кухонного инвентаря для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский» Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806607168Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по мытью посуды и кухонного инвентаря для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по мытью посуды и кухонного инвентаря для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»
Начальная цена
674 509,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 850 сервисных часов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
дом отдыха «Знамя Революции» - г. Москва, ул. Вучетича д. 32 дом отдыха «Нагорное» - Московская область, г. Химки, мкр. Новогорск; дом отдыха «Сенеж» - Московская область, Солнечногорский р-он, пос. Сенеж.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГАУ ОК Шереметьевский
Все закупки и тендеры ФГАУ ОК Шереметьевский
Адрес местонахождения
127206, Российская Федерация, Москва, Вучетича, 32
81.29.19
81.2
Документация лота
Кол-во: 2850
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