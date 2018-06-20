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    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора поставки электродов, проволоки сварочной в июне 2018 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Запрос котировок на право заключения договора поставки электродов, проволоки сварочной в июне 2018 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818008Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электродов, проволоки сварочнойМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП818008

    Уникальный номер закупки

    352

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора поставки электродов, проволоки сварочной в июне 2018 года для нужд АО "Трансинжстрой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 16:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    форма коммерческого предложения

    котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 419-12-31

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    syrygina@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сырыгина Инна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электродов, проволоки сварочной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 11:00 GMT +320.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818008Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электродов, проволоки сварочнойМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 11:0020.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818008Дата и время вскрытия заявок Закупка электродов, проволоки сварочнойМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818008Подведение итогов не позднее Закупка электродов, проволоки сварочнойМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электродов, проволоки сварочной

    Начальная цена

    488 635,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции - июнь 2018г. Лот является неделимым. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, представленную на неполный объем продукции, заявленной к поставке. Подавая заявку на участие в процедуре закупки, Участник подтверждает свое согласие на заключение договора поставки по форме приложения к настоящему извещению. Внесение изменений в коммерческое предложение после вскрытия заявок и до момента исполнения обязательств по поставке продукции Поставщиком не допускается. Превышение участником установленной предельной (максимальной) стоимости продукции является основанием для отклонения заявки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с котировочной документацией "

    Кол-во: 0

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