www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП818006
Уникальный номер закупки
309
Наименование закупки
Поставка поковок (Венец зубчатый)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 16:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-60-35
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
e.khismatullina@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хисматуллина Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка поковок (Венец зубчатый)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 11:00 GMT +321.06.2018 11:0021.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП818006Дата и время окончания срока приема заявок Поставка поковок (Венец зубчатый)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 11:0021.06.2018 11:0021.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП818006Дата и время вскрытия заявок Поставка поковок (Венец зубчатый)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка поковок (Венец зубчатый)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
24.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.