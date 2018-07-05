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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806606157
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопроката в соответствии с требованиями Договора, Спецификации (Приложение №1 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудрявцева Ольга Вадимовна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами за вознаграждение или на договорной основе
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 10:00 GMT +305.07.2018 10:0005.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806606157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаЙошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.07.2018 10:0012.07.2018 10:0012.07.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806606157Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлопрокатаЙошкар-Ола
Дата и время проведения
16.07.2018 10:0016.07.2018 10:0016.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806606157Дата и время проведения Поставка металлопрокатаЙошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 12:2023.07.2018 12:2023.07.2018 12:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806606157Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаЙошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката
Начальная цена
2 573 473,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
35482 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
24.10.61
46.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 35482
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