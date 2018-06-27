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Номер извещения
ГП806998
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Пирометр OPTP
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-84 доб. 387167
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Ekaterina.Petrova2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петрова Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка пирометра OPTP20LT
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 15:00 GMT +327.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806998Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пирометра OPTP20LTСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806998Дата и время вскрытия заявок Закупка пирометра OPTP20LTСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
06.08.2018 17:3006.08.2018 17:3006.08.2018 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806998Подведение итогов не позднее Закупка пирометра OPTP20LTСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка пирометра OPTP20LT
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно оферте
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно офертеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
26.51.51.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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