Услуга на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях цеха механизации: абк, ремонтный бокс №1, ремонтный бокс №2 ПАО «Комбинат Южуралникель».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806991 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Услуга на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях цеха механизации: абк, ремонтный бокс №1, ремонтный бокс №2 ПАО «Комбинат Южуралникель». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ

Все закупки и тендеры ПАО КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ Юридический адрес 462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1 Почтовый адрес 462402, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, Призаводская, 1 Контактный телефон +7 3537 37-12-42 Факс +7 3537 37-11-66 Адрес электронной почты SVG@unickel.ru Ф.И.О. контактного лица Гуляев Сергей Не Место рассмотрения предложений Орск Закупки и тендеры Оренбургская Область Ключевые слова: проектирование, ремонт

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