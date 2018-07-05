Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников учреждения ГБУ «Автозаводский ПНИ».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Договор по итогам проведения электронного аукциона заключается не позднее, чем 20 дней со дня размещения протокола подведения итогов на официальном сайте. Заказчик направляет Победителю (единственному участнику) проект договора не ранее чем через 10 и не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона. Заключение договора осуществляется в соответствии с регламентом ООО ЭТП ГПБ.