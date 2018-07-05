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    Главная / Торги / Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников учреждения ГБУ «Автозаводский ПНИ».

    Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников учреждения ГБУ «Автозаводский ПНИ».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 17:0005.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806606006Дата и время окончания срока приема заявок Периодический медицинский осмотр сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" город Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806606006

    Уникальный номер закупки

    45

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников учреждения ГБУ «Автозаводский ПНИ».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    Приказ

    Расчет начальной максимальной цены контракта методом сопостовимых рыночных цен

    14 ЭА Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОЗАВОДСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Юридический адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Почтовый адрес

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Контактный телефон

    +7 831 292-89-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    pni@soc.avto.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефимов Владислав Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    город Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Услуги в области общей врачебной практики

    Ключевые слова:

    медицинский осмотр

    Список лотов

    Лот 1

    Периодический медицинский осмотр сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 17:00 GMT +305.07.2018 17:0005.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806606006Дата и время окончания срока приема заявок Периодический медицинский осмотр сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" город Нижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.07.2018 10:0006.07.2018 10:0006.07.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806606006Дата окончания срока рассмотрения заявок Периодический медицинский осмотр сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" город Нижний Новгород

    Дата и время проведения

    09.07.2018 10:0009.07.2018 10:0009.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806606006Дата и время проведения Периодический медицинский осмотр сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" город Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2018 12:0016.07.2018 12:0016.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806606006Подведение итогов не позднее Периодический медицинский осмотр сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" город Нижний Новгород

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.07.201816.07.2018 12:0016.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806606006Подведение итогов не позднее Периодический медицинский осмотр сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" город Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Периодический медицинский осмотр сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ"

    Начальная цена

    697 496,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников учреждения ГБУ «Автозаводский ПНИ». Количество в соответствии с техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Город Нижний Новгород, место расположения медицинского учреждения – в пределах городского округа Нижний Новгород. Оказание услуг осуществляется с даты, следующей за датой заключения договора до 30 ноября 2018 годаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Договор по итогам проведения электронного аукциона заключается не позднее, чем 20 дней со дня размещения протокола подведения итогов на официальном сайте. Заказчик направляет Победителю (единственному участнику) проект договора не ранее чем через 10 и не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона. Заключение договора осуществляется в соответствии с регламентом ООО ЭТП ГПБ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ

    Адрес местонахождения

    603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    86.21.10

    Услуги в области общей врачебной практики

    Классификатор ОКВЭД2

    86.21

    Общая врачебная практика

    Документация лота

    проект договора

    14.06.2018

    Приказ

    14.06.2018

    Расчет начальной максимальной цены контракта методом сопостовимых рыночных цен

    14.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общая врачебная практика"

    Кол-во: 1

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