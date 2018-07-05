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Номер извещения
31806606006
Уникальный номер закупки
45
Наименование закупки
Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников учреждения ГБУ «Автозаводский ПНИ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Почтовый адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Контактный телефон
+7 831 292-89-11
Факс
Адрес электронной почты
pni@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ефимов Владислав Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
город Нижний Новгород
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Периодический медицинский осмотр сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 17:00 GMT +305.07.2018 17:0005.07.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806606006Дата и время окончания срока приема заявок Периодический медицинский осмотр сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" город Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.07.2018 10:0006.07.2018 10:0006.07.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806606006Дата окончания срока рассмотрения заявок Периодический медицинский осмотр сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" город Нижний Новгород
Дата и время проведения
09.07.2018 10:0009.07.2018 10:0009.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806606006Дата и время проведения Периодический медицинский осмотр сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" город Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 12:0016.07.2018 12:0016.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806606006Подведение итогов не позднее Периодический медицинский осмотр сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ" город Нижний Новгород
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Периодический медицинский осмотр сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ"
Начальная цена
697 496,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников учреждения ГБУ «Автозаводский ПНИ». Количество в соответствии с техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Город Нижний Новгород, место расположения медицинского учреждения – в пределах городского округа Нижний Новгород. Оказание услуг осуществляется с даты, следующей за датой заключения договора до 30 ноября 2018 годаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Адрес местонахождения
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
86.21.10
86.21
Документация лота
Кол-во: 1
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