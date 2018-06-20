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Номер извещения
ГП806985
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых предложений на поставку материалов для гидроизоляции на ЦКАД5
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Почтовый адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 514-03-83 доб. 3845
Факс
+7 495 514-03-83
Адрес электронной почты
l.kadrova@trkstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кадрова Любовь Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гидроизоляция
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гидроизоляция
Начальная цена
1 337 333,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно Копии Приложение №2.1. Заявка на систему гидроизоляции Рабберфлекс
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно Копии Приложение №2.1. Заявка на систему гидроизоляции РабберфлексРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСКАПСТРОЙ
Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ
Адрес местонахождения
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
26.82.12.110
24.66.48
23.99
20.3
08.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1047
Кол-во: 1047
Кол-во: 1047
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