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Номер извещения
ГП806982
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых предложений на поставку сварочных материалов для объектов: Коммунарка и ЦКАД3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Почтовый адрес
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 514-03-83 доб. 3845
Факс
+7 495 514-03-83
Адрес электронной почты
l.kadrova@trkstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кадрова Любовь Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сварочные материалы
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сварочные материалы
Начальная цена
1 327 801,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
соответственно Копии Приложение №2.1. Заявка на сварочные материалы_
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
соответственно Копии Приложение №2.1. Заявка на сварочные материалы_Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТРАНСКАПСТРОЙ
Все закупки и тендеры ТРАНСКАПСТРОЙ
Адрес местонахождения
123458, Российская Федерация, Москва, Маршала Прошлякова, 10, корпус 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 800
Кол-во: 2000
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Кол-во: 756
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