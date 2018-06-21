Запрос предложений на поставку изделий периклазовых огнеупорных для нужд ООО "УМЗ"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара должна осуществляться равномерно в течение июля 2018г. – сентября 2018г. по согласованному графику. Ежемесячная потребность будет согласовываться до 25 числа месяца предшествующего месяцу поставки. Цену необходимо указывать с учетом упаковки, доставки товара на склад Покупателя. Условия оплаты товара: 100% по факту поставки товара в течение 50 календарных дней.