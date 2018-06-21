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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку изделий периклазовых огнеупорных для нужд ООО "УМЗ"

    Запрос предложений на поставку изделий периклазовых огнеупорных для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 08:0021.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806978Дата и время окончания срока приема заявок Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1 СТО 72664728-006-2011, изделия огнеупорные периклазовые П-91-15 СТО 72664728-006-2011ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806978

    Уникальный номер закупки

    66

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку изделий периклазовых огнеупорных для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-88-82

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    ign@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ишмухаметова Гульнара Навилловна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1 СТО 72664728-006-2011, изделия огнеупорные периклазовые П-91-15 СТО 72664728-006-2011

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 08:00 GMT +321.06.2018 08:0021.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806978Дата и время окончания срока приема заявок Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1 СТО 72664728-006-2011, изделия огнеупорные периклазовые П-91-15 СТО 72664728-006-2011Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 08:0021.06.2018 08:0021.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806978Дата и время вскрытия заявок Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1 СТО 72664728-006-2011, изделия огнеупорные периклазовые П-91-15 СТО 72664728-006-2011Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.07.201826.07.2018 14:3026.07.2018 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806978Подведение итогов не позднее Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1 СТО 72664728-006-2011, изделия огнеупорные периклазовые П-91-15 СТО 72664728-006-2011Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изделия огнеупорные периклазовые П-91-1 СТО 72664728-006-2011, изделия огнеупорные периклазовые П-91-15 СТО 72664728-006-2011

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    55 т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара должна осуществляться равномерно в течение июля 2018г. – сентября 2018г. по согласованному графику. Ежемесячная потребность будет согласовываться до 25 числа месяца предшествующего месяцу поставки. Цену необходимо указывать с учетом упаковки, доставки товара на склад Покупателя. Условия оплаты товара: 100% по факту поставки товара в течение 50 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    23.20.12.190

    Изделия огнеупорные прочие, кроме изделий из кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделия огнеупорные периклазовые "

    Кол-во: 55

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