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Номер извещения
ГП806980
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Выбор подрядчика на строительство КПП и ограждения в коттеджном поселке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620026, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Белинского, 56
Почтовый адрес
620026, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Белинского, 56
Контактный телефон
+7 343 379-44-45
Факс
--
Адрес электронной почты
v.vasilyev@avsgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Владимир Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Строительство КПП (конторольно-пропускного пункта)и устройство ограждения коттеджного поселка
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство КПП (конторольно-пропускного пункта)и устройство ограждения коттеджного поселка
Начальная цена
2 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Коттеджный поселок «Николин ключ», с. Кашино Сысертского района Свердловской области.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК НИКОЛИН КЛЮЧ
Все закупки и тендеры УК НИКОЛИН КЛЮЧ
Адрес местонахождения
620026, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Белинского, 56
42
Документация лота
Кол-во: 1
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