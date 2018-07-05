Закупка свежих фруктов для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 25 банковских дней по факту поставки товара, с момента выставления поставщиком счета на оплату, товарной накладной, счет-фактуры. Аванс не предусмотрен. Поставка осуществляется партиями, в объемах и в сроки, указанные в предварительных заявках Заказчика, с момента заключения Договора до 30 сентября 2018 года с 8-00 час. до 12-00 час (иное допускается в исключительных случаях по заявкам Заказчика).

ДСООЦ «Салют» - Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский с/совет, в 2 км к юго-западу от деревни Ломляево. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников, дом 1. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Зафабричная, дом 6. Рассчитать логистику >

606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Апельсины.ГОСТ 4427-82. Плоды свежие, чистые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, с ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Запах и вкус -свойственные свежим апельсинам. Окраска - от светло-оранжевой до оранжевой. Одинакового калибра.Один плод весом от 0,22 до 0,24кг." Кол-во: 1800

"Позиция 2" "ГрушиГОСТ 33499-2015 Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, плотные, неповрежденные, не вялые, не подмороженные, без затрагивающих мякоть повреждений, вызванных сельскохозяйственными вредителями и болезнями, без излишней внешней влажности, одного помологического сорта.Плоды спелые, однородные по степени зрелости, но не ниже съемной и не перезревшие, одинакового калибра. Один плод весом от 0,18 до 0,2кг." Кол-во: 1300

"Позиция 3" "Яблоки.ГОСТ Р 54697-2011 Плоды свежие, чистые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями, без гнили, одинакового калибра. Один плод весом от 0,18 до 0,2кг." Кол-во: 1700

"Позиция 4" "БананыГОСТ Р 51603-2000 Плоды одного помологического сорта. В кисти не допускаются вырезанные плоды. Плоды в кистях твердые, свежие, чистые, целые, здоровые, развивающиеся, не уродливые, без остатков цветка. Один плод весом не более 0,2кг." Кол-во: 1000