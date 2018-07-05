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Номер извещения
31806604552
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка свежих фруктов для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 13:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
Почтовый адрес
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
Контактный телефон
+7 83161 2-51-39
Факс
+7 83161 2-62-18
Адрес электронной почты
eoggk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Городец
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка свежих фруктов для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604552Дата и время окончания срока приема заявок Закупка свежих фруктов для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.07.2018 17:0011.07.2018 17:0011.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806604552Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка свежих фруктов для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Дата и время проведения
16.07.2018 10:3016.07.2018 10:3016.07.2018 10:30Europe/MoscowДата и время проведения 31806604552Дата и время проведения Закупка свежих фруктов для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 11:3523.07.2018 11:3523.07.2018 11:35Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604552Подведение итогов не позднее Закупка свежих фруктов для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка свежих фруктов для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Начальная цена
499 736,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1800 кг 1300 кг 1700 кг 1000 кг 190 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ДСООЦ «Салют» - Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский с/совет, в 2 км к юго-западу от деревни Ломляево. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников, дом 1. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Зафабричная, дом 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАПОУ ГГК
Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК
Адрес местонахождения
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
01.2
46.31.13
Документация лота
Кол-во: 1800
Кол-во: 1300
Кол-во: 1700
Кол-во: 1000
Кол-во: 190
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