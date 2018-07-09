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Номер извещения
31806604393
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка программного обеспечения для нужд Акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 12:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудрявцева Ольга Вадимовна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление права на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2018 10:00 GMT +309.07.2018 10:0009.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604393Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензииЙошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.07.2018 10:0012.07.2018 10:0012.07.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806604393Дата окончания срока рассмотрения заявок Предоставление права на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензииЙошкар-Ола
Дата и время проведения
16.07.2018 10:0016.07.2018 10:0016.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806604393Дата и время проведения Предоставление права на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензииЙошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 11:4023.07.2018 11:4023.07.2018 11:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604393Подведение итогов не позднее Предоставление права на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензииЙошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление права на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии
Начальная цена
580 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
58.29.11
58.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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