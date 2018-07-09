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    Главная / Торги / Поставка программного обеспечения для нужд Акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

    Поставка программного обеспечения для нужд Акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.07.2018 10:0009.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604393Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензииЙошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806604393

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка программного обеспечения для нужд Акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 12:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении

    Документация об открытом аукционе

    Информационная карта

    Форма заявки на участие

    Проект договора

    Изменения в извещении

    Изменения в документацию

    Измененное извещение

    Измененная информационная карта

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудрявцева Ольга Вадимовна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Марий Эл Республика

    Закупки и тендеры Услуги по изданию прочего программного обеспечения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление права на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.07.2018 10:00 GMT +309.07.2018 10:0009.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604393Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензииЙошкар-Ола

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.07.2018 10:0012.07.2018 10:0012.07.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806604393Дата окончания срока рассмотрения заявок Предоставление права на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензииЙошкар-Ола

    Дата и время проведения

    16.07.2018 10:0016.07.2018 10:0016.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806604393Дата и время проведения Предоставление права на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензииЙошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2018 11:4023.07.2018 11:4023.07.2018 11:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604393Подведение итогов не позднее Предоставление права на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензииЙошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.201823.07.2018 11:4023.07.2018 11:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604393Подведение итогов не позднее Предоставление права на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензииЙошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление права на использование ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии

    Начальная цена

    580 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    58.29.11

    Системы операционные на электронном носителе

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 1

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