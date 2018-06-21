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    Главная / Торги / Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)

    Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 15:0021.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806977Дата и время окончания срока приема заявок Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)г. Волжский Волгоградской обл., ул. Пушкина, 63, офис 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806977

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 13:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная карта

    РД Силовое электрооборудование

    РД Вентиляция

    РД Автоматизация технологических процессов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Группа ПРИВОД
    Все закупки и тендеры Группа ПРИВОД

    Юридический адрес

    404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, Волжский, Пушкина, 63

    Почтовый адрес

    404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, Волжский, Пушкина, 63

    Контактный телефон

    +7 8443 20-66-05

    Факс

    +7 8443 20-66-04

    Адрес электронной почты

    shr@groupdrive.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарафутдинов Равиль Фуатович

    Место рассмотрения предложений

    г. Волжский Волгоградской обл., ул. Пушкина, 63, офис 1

    Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 15:00 GMT +321.06.2018 15:0021.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806977Дата и время окончания срока приема заявок Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)г. Волжский Волгоградской обл., ул. Пушкина, 63, офис 1

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 15:0021.06.2018 15:0021.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806977Дата и время вскрытия заявок Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)г. Волжский Волгоградской обл., ул. Пушкина, 63, офис 1

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2018 15:0026.06.2018 15:0026.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806977Подведение итогов не позднее Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)г. Волжский Волгоградской обл., ул. Пушкина, 63, офис 1

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 15:0026.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806977Подведение итогов не позднее Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)г. Волжский Волгоградской обл., ул. Пушкина, 63, офис 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 единица

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Волжский Волгоградской обл., ул. Пушкина, 63Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предложение Подрядчика

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Группа ПРИВОД
    Все закупки и тендеры Группа ПРИВОД

    Адрес местонахождения

    404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, Волжский, Пушкина, 63

    Классификатор ОКПД2

    71.12.17

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.1

    Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

    Документация лота

    Информационная карта

    14.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительный контроль за капитальным строительством фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)"

    Кол-во: 0

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