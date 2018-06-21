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Номер извещения
ГП806977
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 13:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, Волжский, Пушкина, 63
Почтовый адрес
404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, Волжский, Пушкина, 63
Контактный телефон
+7 8443 20-66-05
Факс
+7 8443 20-66-04
Адрес электронной почты
shr@groupdrive.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шарафутдинов Равиль Фуатович
Место рассмотрения предложений
г. Волжский Волгоградской обл., ул. Пушкина, 63, офис 1
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
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Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 15:00 GMT +321.06.2018 15:0021.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806977Дата и время окончания срока приема заявок Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)г. Волжский Волгоградской обл., ул. Пушкина, 63, офис 1
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 15:0021.06.2018 15:0021.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806977Дата и время вскрытия заявок Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)г. Волжский Волгоградской обл., ул. Пушкина, 63, офис 1
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 15:0026.06.2018 15:0026.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806977Подведение итогов не позднее Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)г. Волжский Волгоградской обл., ул. Пушкина, 63, офис 1
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
26.06.201826.06.2018 15:0026.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806977Подведение итогов не позднее Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)г. Волжский Волгоградской обл., ул. Пушкина, 63, офис 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительный контроль за капитальным ремонтом фильтровальной станции производительностью 20 000 м3/сут ЗАТО Знаменск Астраханской области (Внутреннее электроосвещение, внутреннее силовое оборудование, автоматизация системы управления технологическими процессами АСУ, вентиляция)
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Волжский Волгоградской обл., ул. Пушкина, 63Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Группа ПРИВОД
Все закупки и тендеры Группа ПРИВОД
Адрес местонахождения
404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, Волжский, Пушкина, 63
71.12.17
71.12.1
Документация лота
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