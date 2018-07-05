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    Главная / Торги / Закупка свежих овощей для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Закупка свежих овощей для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604453Дата и время окончания срока приема заявок Закупка свежих овощей для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»ГородецПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806604453

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка свежих овощей для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение

    Бюллетень

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДЕЦКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
    Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК

    Юридический адрес

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Почтовый адрес

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Контактный телефон

    +7 83161 2-51-39

    Факс

    +7 83161 2-62-18

    Адрес электронной почты

    eoggk@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городец

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле переработанными овощами, фруктами и орехами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка свежих овощей для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604453Дата и время окончания срока приема заявок Закупка свежих овощей для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.07.2018 17:0011.07.2018 17:0011.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806604453Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка свежих овощей для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Дата и время проведения

    16.07.2018 10:0016.07.2018 10:0016.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806604453Дата и время проведения Закупка свежих овощей для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2018 11:2023.07.2018 11:2023.07.2018 11:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604453Подведение итогов не позднее Закупка свежих овощей для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.201823.07.2018 11:2023.07.2018 11:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604453Подведение итогов не позднее Закупка свежих овощей для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка свежих овощей для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Начальная цена

    483 419,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10000 кг 700 кг 1200 кг 1000 кг 150 кг 800 кг 700 кг 3кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ДСООЦ «Салют» - Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский с/совет, в 2 км к юго-западу от деревни Ломляево. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников, дом 1. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Зафабричная, дом 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 25 банковских дней по факту поставки товара, с момента выставления поставщиком счета на оплату, товарной накладной, счет-фактуры. Аванс не предусмотрен. Поставка осуществляется партиями, в объемах и в сроки, указанные в предварительных заявках Заказчика, с момента заключения Договора до 30 сентября 2018 года с 8-00 час. до 12-00 час (иное допускается в исключительных случаях по заявкам Заказчика).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАПОУ ГГК
    Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК

    Адрес местонахождения

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Классификатор ОКПД2

    01

    Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

    Классификатор ОКВЭД2

    46.31.12

    Торговля оптовая прочими свежими овощами

    Документация лота

    Приложение

    14.06.2018

    Бюллетень

    14.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лук репчатый.Соответствие ГОСТ Р 51783-2001. Луковицы, вызревшие, здоровые, чистые, целые, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями."

    Кол-во: 1200

    "Позиция 2"

    "Картофель свежий. Соответствие ГОСТ 7176-85. Клубни зрелые, целые, чистые, здоровые, не проросшие, сухие, не загрязненные, не увядшие."

    Кол-во: 10000

    "Позиция 3"

    "Морковь свежая. Соответствие ГОСТ 32284-2013. Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастаний, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности."

    Кол-во: 700

    "Позиция 4"

    "Капуста белокачанная свежая.Соответствие ГОСТ Р 51809-2001. Кочаны свежие, целые, здоровые, чистые, вполне сформировавшиеся, не проросшие, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, с чистым срезом кочерыги."

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "Свекла свежая.Соответствие ГОСТ 32285-2013. Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности."

    Кол-во: 150

    "Позиция 6"

    "Помидора свежая.ГОСТ Р 55906-2013.Плоды свежие, целые, здоровые, чистые, плотные, типичной для ботанического сорта формы, с плодоножкой или без плодоножки, не поврежденные сельскохозяйственными вредителями, не перезревшие"

    Кол-во: 800

    "Позиция 7"

    "Огурцы свежие. ГОСТ Р 54752-2011. Плоды целые, здоровые, чистые, свежие, без механических повреждений, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, правильной формы и практически прямые."

    Кол-во: 700

    "Позиция 8"

    "Чеснок свежий.Соответствие ГОСТ Р 55909-2013. Луковицы вызревшие, целые, здоровые, чистые, типичной для ботанического сорта формы и окраски."

    Кол-во: 3

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