Поставка (отпуск) автомобильного бензина Аи-95 по топливным картам через АЗС в 3-м квартале 2018 года

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик производит оплату Товара в следующем порядке: - Заказчик производит предварительное перечисление денежных средств в оплату Товара в размере 30% от цены контракта, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами контракта. - Заказчик производит окончательную оплату за фактически полученные Товары Заказчиком в Торговых точках с использованием Карт в отчетном месяце на основании счета Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным