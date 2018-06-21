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Номер извещения
31806604281
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка (отпуск) автомобильного бензина Аи-95 по топливным картам через АЗС в 3-м квартале 2018 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 12:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,
Почтовый адрес
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33
Контактный телефон
+7 8172 72-12-62
Факс
+7 8172 72-32-51
Адрес электронной почты
alekseev@krassever.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеев Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Вологда
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Поставка (отпуск) автомобильного бензина Аи-95 по топливным картам через АЗС в 3-м квартале 2018 года
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 18:00 GMT +321.06.2018 18:0021.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604281Дата и время окончания срока приема заявок Поставка (отпуск) автомобильного бензина Аи-95 по топливным картам через АЗС в 3-м квартале 2018 годаВологда
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 09:0022.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806604281Дата и время вскрытия заявок Поставка (отпуск) автомобильного бензина Аи-95 по топливным картам через АЗС в 3-м квартале 2018 годаВологда
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка (отпуск) автомобильного бензина Аи-95 по топливным картам через АЗС в 3-м квартале 2018 года
Начальная цена
293 220,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6000 л/дм3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка (отпуск) через АЗС, оснащенных специальным электронным оборудованием, предназначенным для совершения операций с использованием топливных карт и расположенных в городах Вологда, Череповец и в районах Вологодской области: Бабаевском, Бабушкинском, Белозерском, Вашкинском, Верховажском, Вожегодском, Великоустюгском, Вологодском, Вытегорском, Грязовецком, Кадуйском, Кирилловском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Сокольском, Сямженском, Тарногском, Тотемском, Устюженском, Усть-Кубинском, Харовском, Чагодощенском, Череповецком, ШекснинскомРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АУ ВО ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Адрес местонахождения
160000, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ КОЗЛЕНСКАЯ, 33,
160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33
19.20.21.125
47.30.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6000
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