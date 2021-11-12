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    Главная / Торги / ЭА-№-15368/21 "Поставка с доставкой сплинтов (шин) назальных" 0119200000121014739

    ЭА-№-15368/21 "Поставка с доставкой сплинтов (шин) назальных" 0119200000121014739

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.11.2021 05:0012.11.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 0119200000121014739Дата и время окончания срока приема заявок ЭА-№-15368/21 "Поставка с доставкой сплинтов (шин) назальных"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    44-ФЗ

    Номер извещения

    0119200000121014739

    Уникальный номер закупки

    0119200000121014739

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЭА-№-15368/21 "Поставка с доставкой сплинтов (шин) назальных" 0119200000121014739

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Электронный аукцион

    Дата публикации

    02.11.2021 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
    Все закупки и тендеры

    Юридический адрес

    Почтовый адрес

    Контактный телефон

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЭА-№-15368/21 "Поставка с доставкой сплинтов (шин) назальных"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Ожидание публикации договора в ЕИС

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121014739Подведение итогов не позднее ЭА-№-15368/21 "Поставка с доставкой сплинтов (шин) назальных"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЭА-№-15368/21 "Поставка с доставкой сплинтов (шин) назальных"

    Начальная цена

    81 408,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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