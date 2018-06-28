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Номер извещения
ГП806967
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 12:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Почтовый адрес
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
Контактный телефон
+7 926 210-11-46
Факс
+7 495 788-52-24
Адрес электронной почты
Shuyagin@aquanika.com
Ф.И.О. контактного лица
Шуягин Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Кулебакский район
Закупки и тендеры Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых (хвойных пород)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 12:00 GMT +328.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806967Дата и время окончания срока приема заявок Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых (хвойных пород)Кулебакский район
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 12:0028.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806967Дата и время вскрытия заявок Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых (хвойных пород)Кулебакский район
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 13:0002.07.2018 13:0002.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806967Подведение итогов не позднее Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых (хвойных пород)Кулебакский район
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых (хвойных пород)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка деревянных поддонов 1200*800мм новых (хвойных пород) 21000 шт +- 10%
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
607007, Нижегородская область, г. Кулебаки, село Саваслейка, ул. Родниковая, ½Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АКВАНИКА
Все закупки и тендеры АКВАНИКА
Адрес местонахождения
607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21000
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