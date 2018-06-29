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    Главная / Торги / Закупка огнетушителей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Закупка огнетушителей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806973Дата и время окончания срока приема заявок Закупка огнетушителей для нужд АО ХК "Якутуголь"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806973

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка огнетушителей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 12:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект спецификации

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-15

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Denis.grabelnikov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Грабельников Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка огнетушителей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 11:00 GMT +329.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806973Дата и время окончания срока приема заявок Закупка огнетушителей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806973Дата и время вскрытия заявок Закупка огнетушителей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2018 11:0030.10.2018 11:0030.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806973Подведение итогов не позднее Закупка огнетушителей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.10.201830.10.2018 11:0030.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806973Подведение итогов не позднее Закупка огнетушителей для нужд АО ХК "Якутуголь"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка огнетушителей для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    160 шт. 300 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия,678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара - в течение 60 календарных дней с момента поступления продукции на склад, Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    28.29.22.110

    Огнетушители

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порошок огнетушащий Оберег АВСЕ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 2"

    "Огнетушитель порошковый ОП-8 закачной"

    Кол-во: 250

    "Позиция 3"

    "Огнетушитель порошковый ОПШ-5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10 (3) закачной"

    Кол-во: 90

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    Поделиться
    Прием заявок:
    19.03.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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