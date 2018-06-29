Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара - в течение 60 календарных дней с момента поступления продукции на склад, Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания договора.