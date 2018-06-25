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Номер извещения
31806604506
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нефтепродуктов (топливо дизельное летнее) для Филиала №7 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 13:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 908 887-05-08
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil7-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смоль Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
628183, Автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нягань, ул. Южная-1, 2 этаж.
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка нефтепродуктов (топливо дизельное летнее) для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 06:00 GMT +325.06.2018 06:0025.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604506Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов (топливо дизельное летнее) для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"628183, Автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нягань, ул. Южная-1, 2 этаж.
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 07:0025.06.2018 07:0025.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806604506Дата и время вскрытия заявок Поставка нефтепродуктов (топливо дизельное летнее) для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"628183, Автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нягань, ул. Южная-1, 2 этаж.
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
26.06.201826.06.2018 11:0026.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604506Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов (топливо дизельное летнее) для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"628183, Автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нягань, ул. Южная-1, 2 этаж.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов (топливо дизельное летнее) для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
4 992 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
19.20.21.315
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 96
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