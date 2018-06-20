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Номер извещения
ГП818004
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Светильник L-industry 230; ~220В; 200Вт; 22400лм; тип КСС Г60; 5000К; IP65- артикул 407016 Срок поставки светильников - 5.07.!
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05 доб. 2782
Факс
{}
Адрес электронной почты
Yangirova.TV@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Янгирова Татьяна Викторовна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Светильник L-industry 230; ~220В; 200Вт; 22400лм; тип КСС Г60; 5000К; IP65- артикул 407016.-74 шт После проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201821.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП818004Подведение итогов не позднее Светильник L-industry 230; ~220В; 200Вт; 22400лм; тип КСС Г60; 5000К; IP65- артикул 407016.-74 шт После проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИС город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Светильник L-industry 230; ~220В; 200Вт; 22400лм; тип КСС Г60; 5000К; IP65- артикул 407016.-74 шт После проведения тендера заключение договора с АО ОЗНА-ИС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
до заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
27.40.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 74
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