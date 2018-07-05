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    Главная / Торги / Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604219Дата и время окончания срока приема заявок Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»ГородецПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806604219

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 12:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение

    Бюллетень

    Документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДЕЦКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
    Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК

    Юридический адрес

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Почтовый адрес

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Контактный телефон

    +7 83161 2-51-39

    Факс

    +7 83161 2-62-18

    Адрес электронной почты

    eoggk@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Городец

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604219Дата и время окончания срока приема заявок Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.07.2018 17:0011.07.2018 17:0011.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806604219Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Дата и время проведения

    16.07.2018 09:0016.07.2018 09:0016.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806604219Дата и время проведения Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2018 09:1523.07.2018 09:1523.07.2018 09:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604219Подведение итогов не позднее Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.201823.07.2018 09:1523.07.2018 09:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604219Подведение итогов не позднее Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

    Начальная цена

    886 856,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5700 кг 5700 кг 5700 кг 690 кг 300 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ДСООЦ «Салют» - Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский с/совет, в 2 км к юго-западу от деревни Ломляево; ДОЛ «Солнечный» - Нижегородская область, Городецкий район, Тимирязевский с/совет, 700м. на юго-запад от деревни Лисино. ДОЛ им. П.И.Гуцева – Нижегородская область, Городецкий район, деревня Косково Ковригинского с/совета, в 0,2км. к северо-востоку от деревни Нижегородская область, г.Городец, ул. Речников, д.1; Нижегородская область, г.Городец, ул. Зафабричная, д.6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 25 банковских дней по факту поставки товара, с момента выставления поставщиком счета на оплату, товарной накладной, счет-фактуры. Аванс не предусмотрен. Поставка осуществляется партиями, в объемах и в сроки, указанные в предварительных заявках Заказчика, с момента заключения Договора до 31 декабря 2018 года с 8-00 час. до 12-00 час (иное допускается в исключительных случаях по заявкам Заказчика).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАПОУ ГГК
    Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК

    Адрес местонахождения

    606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ

    Классификатор ОКПД2

    10.7

    Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские

    Классификатор ОКВЭД2

    46.36.4

    Торговля оптовая хлебобулочными изделиями

    Документация лота

    Приложение

    14.06.2018

    Бюллетень

    14.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хлеб из муки пшеничной высшего сорта, в индивидуальной упаковке.Соответствует требованиям Соответствует требованиям ГОСТ 27842-88, ГОСТ 31805-2012 , ГОСТ 26987-86."

    Кол-во: 5700

    "Позиция 2"

    "Батон из муки пшеничной высшего сорта, в индивидуальной упаковке. Соответствует требованиям Соответствует требованиям ГОСТ 27844-88 ,ГОСТ 31805-2012"

    Кол-во: 5700

    "Позиция 3"

    "Булочка с повидлом ,в индивидуальной упаковке. Соответствует требованиям ГОСТ илиТУ.Вес 0,08 кг."

    Кол-во: 690

    "Позиция 4"

    "Хлеб ржано-пшеничный, в индивидуальной упаковке.Соответствует требованиям ГОСТ 26983-2015 ,ГОСТ 2077-84 , ГОСТ 31807-2012."

    Кол-во: 5700

    "Позиция 5"

    "Булочка с вареной сгущенкой, в индивидуальной упаковке. Соответствует требованиям ГОСТ или ТУ.Вес 0,08 кг."

    Кол-во: 300

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