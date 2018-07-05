Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 25 банковских дней по факту поставки товара, с момента выставления поставщиком счета на оплату, товарной накладной, счет-фактуры. Аванс не предусмотрен. Поставка осуществляется партиями, в объемах и в сроки, указанные в предварительных заявках Заказчика, с момента заключения Договора до 31 декабря 2018 года с 8-00 час. до 12-00 час (иное допускается в исключительных случаях по заявкам Заказчика).