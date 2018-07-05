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Номер извещения
31806604219
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 12:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
Почтовый адрес
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
Контактный телефон
+7 83161 2-51-39
Факс
+7 83161 2-62-18
Адрес электронной почты
eoggk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Городец
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604219Дата и время окончания срока приема заявок Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.07.2018 17:0011.07.2018 17:0011.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806604219Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Дата и время проведения
16.07.2018 09:0016.07.2018 09:0016.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806604219Дата и время проведения Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 09:1523.07.2018 09:1523.07.2018 09:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604219Подведение итогов не позднее Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка хлебобулочных изделий для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Начальная цена
886 856,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5700 кг 5700 кг 5700 кг 690 кг 300 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ДСООЦ «Салют» - Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский с/совет, в 2 км к юго-западу от деревни Ломляево; ДОЛ «Солнечный» - Нижегородская область, Городецкий район, Тимирязевский с/совет, 700м. на юго-запад от деревни Лисино. ДОЛ им. П.И.Гуцева – Нижегородская область, Городецкий район, деревня Косково Ковригинского с/совета, в 0,2км. к северо-востоку от деревни Нижегородская область, г.Городец, ул. Речников, д.1; Нижегородская область, г.Городец, ул. Зафабричная, д.6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАПОУ ГГК
Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК
Адрес местонахождения
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
10.7
46.36.4
Документация лота
Кол-во: 5700
Кол-во: 5700
Кол-во: 690
Кол-во: 5700
Кол-во: 300
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