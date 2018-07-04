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    Главная / Торги / Поставка сверл и метчиков машинных из быстрорежущих сталей для метрической резьбы фирмы «STOK».

    Поставка сверл и метчиков машинных из быстрорежущих сталей для метрической резьбы фирмы «STOK».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806603932Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сверел и метчиков из быстрорежущей стали МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806603932

    Уникальный номер закупки

    143

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сверл и метчиков машинных из быстрорежущих сталей для метрической резьбы фирмы «STOK».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 11:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение_№_143

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственное объединение Лианозовский электромеханический завод
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Юридический адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Почтовый адрес

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Контактный телефон

    +7 495 627-11-08

    Факс

    +7 495 485-03-88

    Адрес электронной почты

    zakupki.lemz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сверел и метчиков из быстрорежущей стали

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.07.2018 15:00 GMT +304.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806603932Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сверел и метчиков из быстрорежущей стали Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.07.2018 11:0010.07.2018 11:0010.07.2018 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806603932Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка сверел и метчиков из быстрорежущей стали Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2018 14:0010.07.2018 14:0010.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806603932Дата и время проведения Поставка сверел и метчиков из быстрорежущей стали Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2018 18:0016.07.2018 18:0016.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806603932Подведение итогов не позднее Поставка сверел и метчиков из быстрорежущей стали Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.201816.07.2018 18:0016.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806603932Подведение итогов не позднее Поставка сверел и метчиков из быстрорежущей стали Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сверел и метчиков из быстрорежущей стали

    Начальная цена

    4 951 146,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    49 511,46 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    49 511,46

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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 110.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ЛЭМЗ
    Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ

    Адрес местонахождения

    127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.111

    Сверла из быстрорежущей стали

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1

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