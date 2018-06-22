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Номер извещения
31806603903
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка телевизоров и телевизионных кронштейнов для нужд «Гостиница «Знаменск» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3
Контактный телефон
+7 495 681-44-44 доб. 185
Факс
--
Адрес электронной почты
gordeevas@slavhotels.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гордеев Артём Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка телевизоров и телевизионных кронштейнов для нужд «Гостиница «Знаменск» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806603903Дата и время окончания срока приема заявок Поставка телевизоров и телевизионных кронштейнов для нужд «Гостиница «Знаменск» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»Москва
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 10:0022.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806603903Дата и время вскрытия заявок Поставка телевизоров и телевизионных кронштейнов для нужд «Гостиница «Знаменск» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка телевизоров и телевизионных кронштейнов для нужд «Гостиница «Знаменск» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Начальная цена
199 822,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Установлено в Документации запроса котировок в электронной форме.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место и сроки выполнения работ (оказания услуг, поставки товара) определены в п. 2 и п. 4 Технического задания (Приложением № 4 к Документации запроса котировок в электронной форме).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3
26.4
26.4
Документация лота
Кол-во: 11
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