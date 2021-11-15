Выполнение работ по капитальному ремонту: модернизация системы АУПС и СОУЭ в зданиях и помещениях по адресу: г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54 0851200000621007161

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0851200000621007161 Уникальный номер закупки 0851200000621007161 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по капитальному ремонту: модернизация системы АУПС и СОУЭ в зданиях и помещениях по адресу: г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54 0851200000621007161 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион на проведение работ, предусматривающих проектную документацию Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ"

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