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Номер извещения
31806603653
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Замена чехлов-подушек и обтяжка кресел Первого класса ВС Boeing 777-300
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 495 139-76-00 доб. 7250
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Горшков Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Замена чехлов-подушек и обтяжка кресел Первого класса ВС Boeing 777-300
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2018 10:00 GMT +317.07.2018 10:0017.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806603653Дата и время окончания срока приема заявок Замена чехлов-подушек и обтяжка кресел Первого класса ВС Boeing 777-300 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2018 10:0017.07.2018 10:0017.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806603653Дата и время вскрытия заявок Замена чехлов-подушек и обтяжка кресел Первого класса ВС Boeing 777-300 Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена чехлов-подушек и обтяжка кресел Первого класса ВС Boeing 777-300
Начальная цена
896 800,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад А-Техник, аэропорт Внуково, Москва, Россия. Документация: по электронной почте: Tech.Library.VKO@rossiya-airlines.comРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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