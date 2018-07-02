www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП806962
Уникальный номер закупки
166
Наименование закупки
ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 11:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2146
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Galina.Teterina@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тетерина Галина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.07.2018 15:00 GMT +302.07.2018 15:0002.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806962Дата и время окончания срока приема заявок ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка Колпино
Дата и время вскрытия заявок
02.07.2018 15:0002.07.2018 15:0002.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806962Дата и время вскрытия заявок ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка Колпино
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806962Подведение итогов не позднее ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно условиям тендерной процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно условиям тендерной процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
08.12.11.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 970
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.