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    Главная / Торги / ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка

    ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.07.2018 15:0002.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806962Дата и время окончания срока приема заявок ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806962

    Уникальный номер закупки

    166

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 11:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос ценовых котировок

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2146

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Galina.Teterina@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тетерина Галина Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.07.2018 15:00 GMT +302.07.2018 15:0002.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806962Дата и время окончания срока приема заявок ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    02.07.2018 15:0002.07.2018 15:0002.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806962Дата и время вскрытия заявок ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка Колпино

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2018 15:0020.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806962Подведение итогов не позднее ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806962Подведение итогов не позднее ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ИЗВЕЩЕНИЕ №166 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на поставку хромитового песка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно условиям тендерной процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям тендерной процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно условиям тендерной процедуры
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11.190

    Пески природные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок хромита AFS 45-55 (упаковка в биг-бэг расфасовкой 1 т.)"

    Кол-во: 970

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