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Номер извещения
31806604491
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по модернизации трактора К-700А для Филиала №7 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 908 887-03-35
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil7-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савранский Николай Викторович
Место рассмотрения предложений
628183, Автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нягань, ул. Южная-1, 2 этаж
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по модернизации трактора К-700А для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2018 15:00 GMT +303.07.2018 15:0003.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806604491Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по модернизации трактора К-700А для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"628183, Автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нягань, ул. Южная-1, 2 этаж
Дата и время вскрытия заявок
04.07.2018 07:0004.07.2018 07:0004.07.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806604491Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по модернизации трактора К-700А для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"628183, Автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нягань, ул. Южная-1, 2 этаж
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.07.201805.07.2018 08:0005.07.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806604491Подведение итогов не позднее Оказание услуг по модернизации трактора К-700А для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"628183, Автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нягань, ул. Южная-1, 2 этаж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по модернизации трактора К-700А для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
2 322 774,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
45.20.11.000
45.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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