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    Главная / Торги / Запрос предложений на выполнение работ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ПО ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» г. Чебаркуль

    Запрос предложений на выполнение работ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ПО ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» г. Чебаркуль

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 12:3022.06.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806976Дата и время окончания срока приема заявок КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ПО ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» г. ЧебаркульЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806976

    Уникальный номер закупки

    96*

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на выполнение работ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ПО ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» г. Чебаркуль

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 11:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-85 доб. 236

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    NatalyaGurdina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурдина Наталья Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ПО ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» г. Чебаркуль

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806976Подведение итогов не позднее КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ПО ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» г. ЧебаркульЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ СОГЛАСНО ТЗ ДЛЯ НУЖД ПО ЧФ ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» г. Чебаркуль

    Начальная цена

    532 972,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 услуга

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЧебаркульРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ ( ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактуры и удержания суммы ранее перечисленного аванса

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.110

    Работы строительные по строительству промышленных дымовых труб

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ"

    Кол-во: 1

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