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Номер извещения
ГП806958
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
приобретение лицензий для ПО Ivanti (Landesk) для нужд ПАО "ЧМК".
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 63513
Факс
+7 495 221-88-88
Адрес электронной почты
elena.kozyrenko@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Козыренко Елена Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение лицензий для ПО Ivanti (Landesk) для нужд ПАО "ЧМК".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение лицензий для ПО Ivanti (Landesk) для нужд ПАО "ЧМК".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-БизнесСервис
Все закупки и тендеры Мечел-БизнесСервис
Адрес местонахождения
125993, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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