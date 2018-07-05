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Номер извещения
31806603672
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка мяса говядины охлажденного и печени говяжьей охлажденной для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
Почтовый адрес
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
Контактный телефон
+7 83161 2-51-39
Факс
+7 83161 2-62-18
Адрес электронной почты
eoggk@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Городец
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Закупка мяса говядины охлажденного и печени говяжьей охлажденной для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 16:00 GMT +305.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806603672Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мяса говядины охлажденного и печени говяжьей охлажденной для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.07.2018 17:0011.07.2018 17:0011.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806603672Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка мяса говядины охлажденного и печени говяжьей охлажденной для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Дата и время проведения
16.07.2018 09:0016.07.2018 09:0016.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806603672Дата и время проведения Закупка мяса говядины охлажденного и печени говяжьей охлажденной для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 09:4523.07.2018 09:4523.07.2018 09:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806603672Подведение итогов не позднее Закупка мяса говядины охлажденного и печени говяжьей охлажденной для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»Городец
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка мяса говядины охлажденного и печени говяжьей охлажденной для нужд ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Начальная цена
975 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3500 кг, 230 кг.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ДСООЦ «Салют» - Нижегородская область, Городецкий район, Смольковский с/совет, в 2 км к юго-западу от деревни Ломляево. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Речников, дом 1. Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Зафабричная, дом 6.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАПОУ ГГК
Все закупки и тендеры ГАПОУ ГГК
Адрес местонахождения
606501, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ГОРОДЕЦ, УЛ РЕЧНИКОВ, 1, НЕТ, НЕТ
10.13.15.199
46.32.1
Документация лота
Кол-во: 3500
Кол-во: 230
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