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Номер извещения
ГП806959
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для изготовления РТИ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.06.2018 10:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83
Почтовый адрес
625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22
Контактный телефон
+7 902 622-91-11
Факс
+7 3452 56-59-99
Адрес электронной почты
6015@stc-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Перебаскина Галина Эмытбаевна
Место рассмотрения предложений
Тюмень
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Пресс вулканизационный гидравлический АПВМ-904/100-600-600-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806959Дата и время окончания срока приема заявок Пресс вулканизационный гидравлический АПВМ-904/100-600-600-2Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 09:0028.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806959Дата и время вскрытия заявок Пресс вулканизационный гидравлический АПВМ-904/100-600-600-2Тюмень
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Пресс вулканизационный гидравлический АПВМ-904/100-600-600-2Тюмень
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пресс вулканизационный гидравлический АПВМ-904/100-600-600-2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тех. заданию
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83
625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22
47
46
32
28
27
26
25
24
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Пресс гидравлический вулканизационный ЭПР34Б
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806959Дата и время окончания срока приема заявок Пресс гидравлический вулканизационный ЭПР34БТюмень
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 09:0028.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806959Дата и время вскрытия заявок Пресс гидравлический вулканизационный ЭПР34БТюмень
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Пресс гидравлический вулканизационный ЭПР34БТюмень
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пресс гидравлический вулканизационный ЭПР34Б
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тех. заданию
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83
625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22
47
46
32
28
27
26
25
24
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Пресс гидравлический вулканизационный ДЕ 2432-Ru
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806959Дата и время окончания срока приема заявок Пресс гидравлический вулканизационный ДЕ 2432-RuТюмень
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 09:0028.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806959Дата и время вскрытия заявок Пресс гидравлический вулканизационный ДЕ 2432-RuТюмень
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Пресс гидравлический вулканизационный ДЕ 2432-RuТюмень
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Пресс гидравлический вулканизационный ДЕ 2432-Ru
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тех. заданию
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83
625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22
47
46
32
28
27
26
25
24
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Машина резино перерабатывающая 2-х червячная МЧТ-2-50/80-Л-ЧБ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806959Дата и время окончания срока приема заявок Машина резино перерабатывающая 2-х червячная МЧТ-2-50/80-Л-ЧБТюмень
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 09:0028.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806959Дата и время вскрытия заявок Машина резино перерабатывающая 2-х червячная МЧТ-2-50/80-Л-ЧБТюмень
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Машина резино перерабатывающая 2-х червячная МЧТ-2-50/80-Л-ЧБТюмень
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Машина резино перерабатывающая 2-х червячная МЧТ-2-50/80-Л-ЧБ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тех. заданию
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83
625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22
47
46
32
28
27
26
25
24
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Вальцы подогревательные ПД 630 315/315
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806959Дата и время окончания срока приема заявок Вальцы подогревательные ПД 630 315/315Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 09:0028.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806959Дата и время вскрытия заявок Вальцы подогревательные ПД 630 315/315Тюмень
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Вальцы подогревательные ПД 630 315/315Тюмень
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вальцы подогревательные ПД 630 315/315
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно тех. заданию
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83
625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22
47
46
32
28
27
26
25
24
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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