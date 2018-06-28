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    Главная / Торги / Поставка оборудования для изготовления РТИ.

    Поставка оборудования для изготовления РТИ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806959Дата и время окончания срока приема заявок Пресс гидравлический вулканизационный ЭПР34БТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806959

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для изготовления РТИ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.06.2018 10:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    приложение

    проект договора

    тех. задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СИБТЕХНОЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР

    Юридический адрес

    620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83

    Почтовый адрес

    625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22

    Контактный телефон

    +7 902 622-91-11

    Факс

    +7 3452 56-59-99

    Адрес электронной почты

    6015@stc-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Перебаскина Галина Эмытбаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Пресс вулканизационный гидравлический АПВМ-904/100-600-600-2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806959Дата и время окончания срока приема заявок Пресс вулканизационный гидравлический АПВМ-904/100-600-600-2Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 09:0028.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806959Дата и время вскрытия заявок Пресс вулканизационный гидравлический АПВМ-904/100-600-600-2Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Пресс вулканизационный гидравлический АПВМ-904/100-600-600-2Тюмень

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Пресс вулканизационный гидравлический АПВМ-904/100-600-600-2Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пресс вулканизационный гидравлический АПВМ-904/100-600-600-2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тех. заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех. заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех. заданию

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83

    625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22

    Классификатор ОКПД2

    47

    Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    32

    Изделия готовые прочие

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пресс вулканизационный гидравлический АПВМ-904/100-600-600-2"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Пресс гидравлический вулканизационный ЭПР34Б

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806959Дата и время окончания срока приема заявок Пресс гидравлический вулканизационный ЭПР34БТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 09:0028.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806959Дата и время вскрытия заявок Пресс гидравлический вулканизационный ЭПР34БТюмень

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Пресс гидравлический вулканизационный ЭПР34БТюмень

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Пресс гидравлический вулканизационный ЭПР34БТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пресс гидравлический вулканизационный ЭПР34Б

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тех. заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех. заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех. заданию

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83

    625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22

    Классификатор ОКПД2

    47

    Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    32

    Изделия готовые прочие

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пресс гидравлический вулканизационный ЭПР34Б"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Пресс гидравлический вулканизационный ДЕ 2432-Ru

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806959Дата и время окончания срока приема заявок Пресс гидравлический вулканизационный ДЕ 2432-RuТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 09:0028.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806959Дата и время вскрытия заявок Пресс гидравлический вулканизационный ДЕ 2432-RuТюмень

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Пресс гидравлический вулканизационный ДЕ 2432-RuТюмень

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Пресс гидравлический вулканизационный ДЕ 2432-RuТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пресс гидравлический вулканизационный ДЕ 2432-Ru

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тех. заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех. заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех. заданию

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83

    625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22

    Классификатор ОКПД2

    47

    Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    32

    Изделия готовые прочие

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пресс гидравлический вулканизационный ДЕ 2432-Ru"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Машина резино перерабатывающая 2-х червячная МЧТ-2-50/80-Л-ЧБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806959Дата и время окончания срока приема заявок Машина резино перерабатывающая 2-х червячная МЧТ-2-50/80-Л-ЧБТюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 09:0028.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806959Дата и время вскрытия заявок Машина резино перерабатывающая 2-х червячная МЧТ-2-50/80-Л-ЧБТюмень

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Машина резино перерабатывающая 2-х червячная МЧТ-2-50/80-Л-ЧБТюмень

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Машина резино перерабатывающая 2-х червячная МЧТ-2-50/80-Л-ЧБТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Машина резино перерабатывающая 2-х червячная МЧТ-2-50/80-Л-ЧБ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тех. заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех. заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех. заданию

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83

    625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22

    Классификатор ОКПД2

    47

    Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    32

    Изделия готовые прочие

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина резино перерабатывающая 2-х червячная МЧТ-2-50/80-Л-ЧБ"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Вальцы подогревательные ПД 630 315/315

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806959Дата и время окончания срока приема заявок Вальцы подогревательные ПД 630 315/315Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 09:0028.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806959Дата и время вскрытия заявок Вальцы подогревательные ПД 630 315/315Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Вальцы подогревательные ПД 630 315/315Тюмень

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806959Подведение итогов не позднее Вальцы подогревательные ПД 630 315/315Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вальцы подогревательные ПД 630 315/315

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно тех. заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех. заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно тех. заданию

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ЗАО НПП СИБТЕХНОЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620146, Российская Федерация, Свердловская область, Города Областного Подчинения Свердловской Области/, Ленинский, Шаумяна, 83

    625002, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Комсомольская, 22

    Классификатор ОКПД2

    47

    Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    46

    Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    32

    Изделия готовые прочие

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    27

    Оборудование электрическое

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вальцы подогревательные ПД 630 315/315"

    Кол-во: 1

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    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211081664
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов РЗА (п. 69 ПЗ)
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов...
    593749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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